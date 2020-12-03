Популярная украинская группа "Время и Стекло" дает последние концерты в рамках прощального тура по случаю завершения карьеры коллектива. Но если 1 декабря концерт отменили в Запорожье из-за пандемии коронавируса, то в Харькове 2 декабря концерт состоялся.

Концертное мероприятие состоялось во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. На видеороликах, опубликованных в телеграм-канале "Харьков.1654" можно увидеть, что весь зал наполнен людьми и между ними нет установленной дистанции. Также почти все посетители сидели или без масок, или неправильно их использовали.

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Такой случай является нарушением правил, действующих в рамках общенационального карантина и "оранжевой зоны", где в частности говорится о запрете концертов. Полиция Харькова пока не комментирует инцидента.

Об анонсе концерта исполнители сообщили еще 17 ноября на своей инстаграм странице, отметив, что на нем будут соблюдать все карантинные нормы. Сама Дорофеева и Позитив не комментируют концерт в своих профилях в инстаграме.

Напомним, что 1 декабря один из концертов группы "Время и Стекло" должен был состояться в Запорожье. Но полиция города запретила проводить событие из-за распространения коронавируса в Украине, на что согласилась как сама группа, так и организаторы мероприятия.