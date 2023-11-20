Так, в списке – Близнецы, Лев, Водолей, Рыбы и Стрелец. Нередко они не готовы и не умеют брать на себя ответственность, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Обычно у Близнецов много идей и проектов в голове, но часто могут не завершать их до конца. Они могут очень быстро уставать от рутины и терять интерес к процессу.

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Лев

Львы, как правило, нуждаются в постоянном признании и увлечении своей персоной. В то же время, они могут отказываться брать ответственность за свои ошибки или даже руководствоваться исключительно собственными потребностями.

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Стрелец

Эти люди очень любят и ценят свободу. Стрельцы могут избегать ответственности. Мол, она оказывает негативное влияние на свободу действий.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

Это инноваторы и вольнодумцы, нередко не принимающие традиционные нормы. Они могут избегать ответственности, особенно если они считают ее несправедливой или ненужной для достижения своих целей.

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Рыбы

Обычно рыбы очень чувственные люди. Они могут быстро проникнуться эмоциями и ситуациями. Нередко пытаются избежать ответственности, поскольку это может быть тяжело для них.

Гороскоп для Рыб