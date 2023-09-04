Кому из знаков зодиака сегодня приснится вещий сон

Звезды предсказывают, что части людей этой ночью приснится вещий сон. Так что старайтесь его максимально запомнить.

Так, Весы и Тельцы, во сне вы сможете увидеть будущее. Обратите внимание на детали, потому что это очень важно, пишет 24 Канал.

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Весы

Этой ночью вам приснится вещий сон. В нем получите ответы на важные вопросы. Не пытайтесь изменить что-нибудь во сне, лучше поймите, как воплотить это в реальность.

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Телец

Во сне вы поймете нечто важное. Однако для этого сосредоточьтесь на увиденном: людях, их мимике и поведении. Особо не пропустите "тревожных звоночков". Этот сон пророческий.

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