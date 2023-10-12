Будут на седьмом небе: 3 знака зодиака, для которых пятница 13-го станет счастливой

Некоторые боятся пятницы 13-го. Искренне верят, что в этот день может произойти только нечто плохое. Однако уже завтра представители трех знаков зодиака будут прыгать от счастья.

Стрелец, Дева и Рыбы, звезды прочат вам безумный спех. Почувствуете себя очень счастливыми, пишет 24 Канал.

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Стрелец

В пятницу 13-го вы можете встретить настоящую любовь. Поэтому будьте открыты для новых знакомств. Позвольте любви стать частью вашей жизни.

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Дева

Ни одна черная кошка или другие предрассудки не смогут повлиять на ваш успех. В эту пятницу внимание всех вокруг будет приковано именно к Девам. За что бы ни взялись, сможете добиться больших результатов.

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Рыбы

Важно не только мечтать, но и воплощать в реальность. Сделайте это в пятницу, 13 октября. Когда все выйдет, вы будете на седьмом небе от счастья.

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