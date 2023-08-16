Вас ждет незабываемое путешествие: 4 знака зодиака, в которых скоро будет отпуск
Август – идеальное время для отдыха. Уже в ближайшие недели четыре знака зодиака могут отправиться в отпуск.
Так, желанный отдых ждет Козерогов, Стрельцов, Близнецов и Рыб. Об этом пишет 24 Канал.
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Козерог
Руководитель решил наконец-то одобрить ваш отпуск. Так что уже скоро вы сможете поехать туда, куда так давно хотели. Хорошо отдохните, выспитесь и насладитесь в эти дни.
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Стрелец
За год вы очень много работали. Чтобы не выгореть, нужно взять паузу. Отправьтесь в путешествие, не думайте о работе.
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Близнецы
Как давно вы испытывали душевное спокойствие и гармонию? Возможно, наконец-то пора отдохнуть. Поезжайте в горы, насладитесь прекрасными видами, отвлекитесь от проблем.
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Рыбы
Совсем скоро может начаться ваш отпуск. Посвятите это время себе и родным. Хорошо отдохните, вы так долго ждали этого.
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