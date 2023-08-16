Вас ждет незабываемое путешествие: 4 знака зодиака, в которых скоро будет отпуск

Август – идеальное время для отдыха. Уже в ближайшие недели четыре знака зодиака могут отправиться в отпуск.

Так, желанный отдых ждет Козерогов, Стрельцов, Близнецов и Рыб. Об этом пишет 24 Канал.

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Козерог

Руководитель решил наконец-то одобрить ваш отпуск. Так что уже скоро вы сможете поехать туда, куда так давно хотели. Хорошо отдохните, выспитесь и насладитесь в эти дни.

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Стрелец

За год вы очень много работали. Чтобы не выгореть, нужно взять паузу. Отправьтесь в путешествие, не думайте о работе.

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Близнецы

Как давно вы испытывали душевное спокойствие и гармонию? Возможно, наконец-то пора отдохнуть. Поезжайте в горы, насладитесь прекрасными видами, отвлекитесь от проблем.

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Рыбы

Совсем скоро может начаться ваш отпуск. Посвятите это время себе и родным. Хорошо отдохните, вы так долго ждали этого.

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