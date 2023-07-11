Идеальный метч: какие 3 знака зодиака лучше всего подходят Львам

Родившиеся под созвездием Льва отличаются среди других своей гордостью и решительностью. Они сильные и целеустремленные, любят быть в центре внимания и нравиться окружению.

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака имеют лучшую совместимость с Львами, пишет 24 Канал. В тройке лидеров Близнецы, Стрельцы и Овны.

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Близнецы

На первом месте Близнецы. Дело в том, что эти знаки объединяет много общего, в частности, положительные взгляды на жизнь. Они обладают врожденным пониманием друг друга, что помогает быстро налаживать прочные связи. Вместе с Близнецами Львы хорошо проводят время и наслаждаются общими приключениями.

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Стрелец

Стрельцы также любят быть в центре внимания. Кроме того, они всегда ищут, чем заняться. Львы любят исследовать что-то новое и получать удовольствие. Это идеальное сочетание для долгосрочных отношений.

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Овен

У Льва и Овна одинаковая стихия – огонь, что делает их действительно сильным паром. Они страстные и могут отлично проводить время вместе. Кроме того, имеют взаимопонимание и уважение друг к другу, что позволяет создать прочную связь.

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