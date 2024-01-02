Этим знакам зодиака завтра следует проснуться раньше

В среду, 3 января, нескольким знакам зодиака следует проснуться раньше. Не спите долго. Сделайте это уже в выходные.

Так, Водолей, Рак и Телец, встаньте с кровати как можно раньше. Чтобы это было легче сделать, нужно пойти спать уже в ближайшее время, пишет 24 Канал.

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Рак

Проснитесь раньше и тогда сможете воплотить задуманное в реальность. Хватит откладывать все на потом. Лучшего времени, чем утро 3 января, может и не быть.

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Телец

Вам стоит позавтракать перед работой. День будет продуктивным и насыщенным. Проснитесь раньше, чтобы подкрепиться.

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Водолей

В среду вам следует проснуться раньше, чтобы успеть совершить все запланированные дела до вечера. Настройтесь на позитив. После работы обязательно прогуляйтесь по улицам. Это поможет "проветрить" голову.

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