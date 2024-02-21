Весной у 3 знаков зодиака будет серьезный карьерный рост: кто получит повышение
Весной 2024-го представители трех знаков зодиака смогут быстро подняться по карьерной лестнице. Звезды предсказывают огромный успех.
Так, Лев, Козерог и Дева, вас ждет серьезный карьерный рост. Впереди новые вызовы и возможности, пишет LifeStyle 24.
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Лев
То, о чем вы давно мечтали, наконец произойдет. Звезды предсказывают, что этой весной Львы смогут получить новую должность. Впрочем, помните, что хорошие руководители думают не только о себе, но и о подчиненных.
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Дева
Вам пророчат карьерный рост. Покажите то, на что способны. Поверьте, вы можете справиться с любой задачей.
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Козерог
Вы всегда работаете в поте лица, идеально выполняете все поставленные задачи. Пришло время для карьерного роста. Эта весна принесет вам желанный успех.
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