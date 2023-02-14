Не везет: у каких 2 знаков Зодиака будет неудачный День влюбленных

День Святого Валентина ждут все влюбленные, но для некоторых знаков Зодиака этот праздник не оправдает ожиданий. Но не стоит разочаровываться, потому что впереди вас ждет еще много романтических событий.

Некоторые знаки Зодиака получат романтический и незабываемый День влюбленных, а кого-то ждет полное разочарование или тяжелый разрыв в отношениях, пишет 24 Канал. Для кого этот день будет неудачным – читайте ниже.

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Для каких знаков Зодиака День влюбленных будет неудачным

Телец

Тельцам может не повезти в День влюбленных

Представители этого знака Зодиака ожидают слишком многого от партнеров, ваши надежды не оправдаются. Вас ожидают совсем не те знаки внимания, которых вы ожидали. Этот день даже может дать вам повод для ревности.

В общем, этот день для вас не совсем благоприятен. Но в вашей жизни еще будут дни, полные романтики. К тому же, помните – чтобы погрузиться в счастье, не нужно праздника.

Дева



Девы тоже будут иметь грустный День святого Валентина

Девам также не стоит питать иллюзий относительно романтики в ближайшие дни. Праздник влюбленных может даже стать грустным воспоминанием в вашей памяти. В скором времени вы убедитесь, что ваш партнер – это совсем не ваш человек.

Ваше счастливое время в любви придет ближе к лету. Тогда судьба будет играть на вашей стороне, и все будет лучше.

В то же время трем знакам Зодиака больше всего повезет в любви этой недели я – с 13 по 19 февраля. Так, люди, родившие под знаками Зодиака Овен, Дева и Лев, испытают настоящую любовь и поддержку в паре.