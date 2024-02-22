Каким 3 знакам стоит быть осторожными со здоровьем во время магнитных бурь

В конце февраля нескольким знакам зодиака стоит быть очень осторожными со здоровьем. Магнитные бури могут негативно повлиять на самочувствие.

Так, Телец, Скорпион и Водолей, в конце месяца вам стоит быть внимательнее к своему здоровью. Из-за магнитных бурь самочувствие может внезапно ухудшиться, пишет LifeStyle 24.

Важно Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь в феврале



Телец

Тельцы могут испытывать повышенную сонливость и усталость во время магнитных бурь. Вам стоит больше отдыхать, пить свою норму воды и следить за самочувствием.

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Скорпион

Магнитные бури могут негативно повлиять на самочувствие Скорпионов. Состояние вашего здоровья ухудшится. Будьте осторожны и не пренебрегайте заботой о себе.

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Водолей

Во время магнитных бурь Водолеи могут почувствовать усиление головной боли. Старайтесь больше времени отдыхать и проводить в тишине.

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