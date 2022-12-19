Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака в 2023 году: с кем будет лучше
С началом отношений партнеры выясняют, совместимы ли их характеры и знаки зодиака. В этом году, в период Черного Водяного Кролика, астрологи предполагают хорошие отношения для многих знаков зодиака.
Зная идеальное взаимодействие разных знаков зодиака в этом году, вы сможете узнать, кто подойдет именно вам, а ваши отношения будут мирными и слаженными. 24 канал.
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Совместимость с Овном на 2023 год (21 марта – 20 апреля)
Несмотря на то, что огненные Овны – довольно сложный знак зодиака в отношениях, они могут быть нежными и надежными партнерами, которые будут радовать свою вторую половинку.
Больше всего для Овнов в 2023 году подойдут следующие знаки зодиака:
Овен + Водолей
Эти знаки зодиака максимально совместимы друг с другом – их темпераменты производят страсть и понимание друг друга. Астрологи называют этот тандем лучшим для Овнов.
Овен+Лев
Несмотря на то, что оба знака зодиака довольно вспыльчивы и капризны, их жизненная мудрость прекрасно сочетается с опытом другого партнера. Львы и Овны имеют хорошие перспективы для совместной жизни, если не будут подвергаться мелочным конфликтам.
Овен + Весы
Воспалительные Овны и сдержанные Весы – прекрасный пример фразы "противоположности притягиваются". Эти двое, если будут достаточно зрелы и снисходительны друг к другу, могут стать идеальной парой.
Для Овнов совсем не подходят такие знаки зодиака: Скорпион, Дева, Рак.
Совместимость с Тельцом в 2023 году (21 апреля – 21 мая)
Этот земной знак хорошо ладит чуть ли не со всеми знаками зодиака. И 3 из них идеально подходят для Тельцов.
Лучшие отношения для Тельцов будут со следующими знаками зодиака:
Телец + Скорпион
Союз этих совершенно разных знаков зодиака построен на взаимном развитии – представители этих знаков хорошо ладят и заинтересовывают друг друга разными занятиями и хобби.
Телец + Рак
Дружеские отношения Тельцов и Раков постепенно перерастают во что-то большее – представители этих знаков зодиака очень доверительно относятся друг к другу и поддерживают во всем, что делает их идеальным тандемом.
Телец + Дева
Отношения этих двух знаков с самого начала выходят на уровень семейных – и Тельцы, и Девы любят домашний уют и делают все, чтобы создать идеальную семью. Эти двое легко создают необходимую атмосферу и вдохновляют друг друга на комфортную жизнь.
Для Тельцов абсолютно не подходят: Стрельцы, Весы, Овны.
Совместимость с Близнецами на 2023 год (22 мая – 21 июня)
Товарищеские Близнецы могут быть отличными партнерами, однако не все знаки зодиака смогут справиться с зажигательными желаниями и гиперактивностью этого зодиака.
Больше всего для Близнецов подходят следующие знаки зодиака:
Близнецы + Водолей
Этот дуэт – одна из самых лучших совместимостей для Близнецов. Водолей и Близнецы могут построить серьезные отношения – только при условии, что каждый партнер будет серьезно относиться к проблемам и пожеланиям другого.
Близнецы + Дева
Эти два знака зодиака могут стать замечательной парой, в которой Дева будет мудрым ведущим, а Близнецы – активным советником. Эта пара, если сможет сначала найти общий язык, может пробыть рядом всю жизнь.
Близнецы + Весы
Весы и Близнецы имеют все шансы создать хороший союз. При этом представителям этих двух знаков зодиака следует отказаться от излишней экспрессивности, романтизаций и драм – иначе такая пара продержится недолго.
Близнецам совсем не подходят такие знаки зодиака : Козерог, Скорпион, Рак.
Совместимость с Раками на 2023 год (22 июня – 22 июля)
Нежные и уязвимые Раки часто меняют свое поведение и настроение в отношениях, которые могут вынести не все знаки зодиака.
Больше всего для Раков подходят следующие знаки зодиака:
Рак + Дева
В этом тандеме прагматичность Дев помогает унять эмоции Раков, а Раки, в свою очередь, помогают раскрыться эмоциям Дев. Эти двое могут стать великолепной парой, взаимно дополняющей друг друга.
Рак + Телец
Отношения Тельца и Рака с самого знакомства идут как по маслу. Обычно эти знаки зодиака проходят путь от дружбы к любви, поддерживая друг друга и формируя безоговорочное доверие.
Рак + Рыбы
Два водяных знака хорошо находят общий язык – их пара будет сиять романтикой, чувственностью и страстью. Эмоциональные Раки и не менее эмоциональные Рыбы могут создать отличную романтическую историю – главное, не закончить ее из-за той же чрезмерной эмоциональности.
Ракам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Близнецы, Водолей, Стрелец.
Совместимость с Львом на 2023 год (23 июля – 23 августа)
Яркие Львы – одни из любимых знаков зодиака противоположного пола. К этому харизматичному знаку зодиака ухаживают едва ли не все – однако вовсе не каждый сможет пережить специфического Льва в отношениях.
Больше всего для Львов подходят следующие знаки зодиака:
Лев + Стрелец
Эти знаки зодиака сочетаются едва ли не на все сто процентов – зажигательные, активные и подвижные Стрельцы и Львы создают незабываемую пару, которая не скучает в отношениях и всегда находит в сердцах друг друга что-нибудь новое.
Лев + Овен
Как и Стрельцы, огненные Овны буквально притягиваются к Львову. Двое прирожденных лидеров в паре, несмотря на дружественную конкуренцию, могут свернуть горы вместе, завести успешный бизнес и гордиться друг другом, преуспевая при поддержке партнера.
Лев + Весы
Земные Весы хорошо дополняют порывистых Львов – нежность первых сглаживает эмоциональность и неконтролируемость других. Именно об этой паре можно сказать – противоположности притягиваются, а кроме того создают самобытный и красивый союз.
Львам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Козерог, Рыбы, Дева.
Совместимость с Девой на 2023 год (24 августа – 23 сентября)
Несколько щепетильные, сдержанные и требовательные Девы не всегда смогут потерпеть некоторые знаки зодиака в отношениях – для того, чтобы завоевать сердце этого знака зодиака, нужно иметь целый список различных качеств характера.
Больше всего для Дев подходят следующие знаки зодиака:
Дева + Скорпион
Два осенних знака зодиака быстро могут найти общий язык. Отношения Девы и Скорпиона чуть ли не идеальны – слаженное взаимодействие, общие интересы и интеллектуальность, в которой нуждаются оба знака зодиака.
Дева + Рак
В этих отношениях Девы обычно выступают ведущим, инициатором чего угодно. Раки влюбляются в Дев постепенно, а крепкая дружба между двумя сердцами превращается в любовь. При этом и Девы, и Раки считают, что любимый или любимый могут быть лучшим другом.
Дева + Козерог
Для этих знаков зодиака точкой объединения будет совместное хобби, дело или работа. Они отлично работают в тандеме и раскрываются друг другу в действии. Козероги и Девы – невероятный и устойчивый союз, которому можно позавидовать.
Девам совсем не подходят такие знаки зодиака: Водолей, Весы, Овен.
Совместимость с Весами на 2023 год (24 сентября – 23 октября)
Спокойные Весы не ищут адреналина или эмоциональных качелей в отношениях, однако не всегда этого можно избежать. Из-за этого Весы со многими не могут сформировать пару.
Больше всего для Весов подходят следующие знаки зодиака:
Весы + Стрелец
Стрельцы, несмотря на свою вспыльчивую натуру, ради Весов смогут обуздать огонь в своем сердце. Отношения этих двух знаков зодиака основаны на доверии, поддержке и общих интересах. Такие пары много путешествуют и занимаются саморазвитием.
Весы + Близнецы
Самая высокая совместимость у Весов с Близнецами – эти знаки зодиака мечтают друг для друга и могут подарить все, чего они ожидали от отношений – нежную страсть, спокойствие и согласие, полное отсутствие мелочных ссор.
Весы + Лев
Львы готовы оберегать уязвимых весов до самого конца. В такой паре Весы получают всю необходимую заботу, поддержку и безоговорочный интерес со стороны Львов. Эта пара развивается и растет морально, снабжая друг друга всем необходимым.
Весам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Рыбы, Козерог, Рак.
Совместимость со Скорпионом на 2023 год (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы – загадочные и импульсивные люди, слушающие больше своё сердце, чем разум. Несмотря на то, что Скорпионы никогда не остаются без внимания, у них проблемы в отношениях с некоторыми знаками зодиака.
Больше всего для Скорпионов подходят следующие знаки зодиака:
Скорпион + Дева
У этих двух знаков зодиака хорошая совместимость – благодаря духовности и личностным взаимосвязям Девы и Скорпионы могут создать отличный тандем. Никто из этой пары не подвержен измене или обману, поэтому отношения будут максимально прозрачными и доверительными.
Скорпион + Козерог
Любовь этих знаков зодиака на первый взгляд больше похожа на деловые отношения, чем на романтические. Однако Козероги и Скорпионы ценят друг друга больше всего – они вместе развиваются, обустраивают лучшую жизнь друг для друга и формируют лучший союз, который можно представить.
Скорпион+Рак
Гармонические отношения – это о Раках и Скорпионах. Эта пара может понять друг друга пол слова, прислушивается к просьбам и желаниям партнера и любит исследовать новые горизонты.
Меньше всего Скорпионам подходят такие знаки зодиака: Лев, Водолей, Близнецы
Совместимость со Стрельцем на 2023 год (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы – вспыльчивые и свободолюбивые, что не нравится всем знакам зодиака. Несмотря на это, Стрельцы также могут идеально подойти для ряда знаков.
Больше всего для Стрельцов подходят следующие знаки зодиака:
Стрелец + Водолей
Оба партнера в этой паре любят свободу, эксперименты и дискуссии. Союз Водолеев и Стрельцов похож на театральную феерию – громкие, веселые и эмоциональные знаки зодиака не могут представить свою жизнь друг без друга и имеют наилучшую совместимость.
Стрелец + Овен
Огненный тандем, несмотря на стереотипы по поводу ссор и оскорблений, является одним из самых крепких для Стрельцов. Овны оберегают и поддерживают Стрельцов, которые стараются делать что-то новое, а Стрельцы, в свою очередь, делают все, чтобы Овны чувствовали себя счастливыми и любимыми.
Стрелец + Лев
Львы и Стрельцы дополняют друг друга и всегда находят методы, как развлечь своего партнера. Такая пара любит путешествовать, читать и исследовать новые развлечения, сближающие партнеров и расширяющие кругозор.
Стрельцам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Телец, Дева, Рыбы.
Совместимость с Козерогом на 2023 год (22 декабря – 19 января)
Любовный успех Козерогов зависит от их уверенности в себе и внутреннем покое. Обычно Козероги не могут найти себе партнера в раннем возрасте. Однако, когда этот знак зодиака набирается жизненного опыта, его отношения обречены на успех.
Больше всего для Козерогов подходят следующие знаки зодиака:
Козерог + Рыбы
Совместимость этих двух знаков зодиака прекрасна – и в дружбе, и в любви Рыбы и Козероги прекрасно уживаются, почти никогда не имеют конфликтов и всегда поддерживают друг друга. Козерог выступает ведущим в отношениях, и если Рыбы позволят этому знаку зодиака реализовать себя в любовных делах, Козероги сделают их самыми счастливыми.
Козерог + Дева
Прекрасный, надежный и монолитный союз, особенно если Козероги и Девы занимаются совместной деятельностью, работой, бизнесом. У них могут возникать иногда ссоры, и как бы то ни было, отношения этой пары будут основаны на взаимоуважении и искренней любви.
Козерог + Телец
Взаимодействие Козерогов и Тельцов очень непредсказуемо, однако в этом и прекрасно. То Телец, то Козерог могут "вести" в отношениях, но при этом слаженно взаимодействовать друг с другом.
Козерогам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Лев, Близнецы, Весы.
Совместимость с Водолеем на 2023 год (20 января – 20 февраля)
Водолеи – неоднозначные, противоречивые и экстравагантные личности, притягивающие к себе многих, но держать рядом и искренне любить могут только единицы.
Больше всего для Водолеев подходят следующие знаки зодиака:
Водолей + Телец
Телец в отношениях с Водолеем будет сдерживать его порывистость, необдуманные действия и рискованные затеи, оберегая Водолея и выступая в роли импровизированного покровителя. Водолей в свою очередь обожают Тельцов и делают все возможное, чтобы вдохновлять и беспокоиться.
Водолей + Весы
Водолей и Весы очень хорошо ладят – партнеры будут понимать друг друга с полслова, потому что оба легко идут по жизни и видят ее в ярких красках. В их отношениях царит дружба и уважение.
Водолей + Лев
Водолей и Лев – это противоположности, которые притягиваются, несмотря на разительные отличия в поведении и мировоззрении этих знаков зодиака. Они дополняют друг друга и создают атмосферу любовного напряжения вокруг себя.
Меньше всего Водолеям подходят такие знаки зодиака: Рак, Дева, Козерог.
Совместимость с Рыбами на 2023 год (21 февраля – 20 марта)
Рыбы – стопроцентные мечтатели, желающие видеть в своих отношениях сказку без проблем и конфликтов. Но многие сталкиваются с жестокой реальностью – Рыбам трудно уговорить, что провоцирует споры.
Больше всего для Рыб подходят следующие знаки зодиака:
Рыбы + Козерог
Козероги приносят в жизнь Рыб желательное счастье и стабильность, о которой Рыбы порой не задумываются. Такая пара будет чувствовать себя комфортно и спокойно друг с другом и будут всячески поддерживать своего партнера без лишних слов.
Рыбы + Рак
Раки – идеальный знак зодиака для рыб. В отношениях такая пара будет нежной, доверчивой и мечтательной – Раки и Рыбы будут строить планы на будущее, чтобы воплотить их в жизнь.
Рыбы + Скорпион
Скорпионы будут выступать в отношениях с Рыбами своеобразными защитниками. Именно этот знак зодиака может обеспечить Рыбам душевное спокойствие, унять их нервозность и улучшить положительные качества характера.
Рыбам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Лев, Весы, Стрелец.