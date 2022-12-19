Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака в 2023 году: с кем будет лучше

С началом отношений партнеры выясняют, совместимы ли их характеры и знаки зодиака. В этом году, в период Черного Водяного Кролика, астрологи предполагают хорошие отношения для многих знаков зодиака.

Зная идеальное взаимодействие разных знаков зодиака в этом году, вы сможете узнать, кто подойдет именно вам, а ваши отношения будут мирными и слаженными. 24 канал.

Читайте также Календарь бракосочетаний в 2023 году: самые благоприятные дни для венчания

Совместимость с Овном на 2023 год (21 марта – 20 апреля)

Несмотря на то, что огненные Овны – довольно сложный знак зодиака в отношениях, они могут быть нежными и надежными партнерами, которые будут радовать свою вторую половинку.

Больше всего для Овнов в 2023 году подойдут следующие знаки зодиака:

Овен + Водолей

Эти знаки зодиака максимально совместимы друг с другом – их темпераменты производят страсть и понимание друг друга. Астрологи называют этот тандем лучшим для Овнов.

Овен+Лев

Несмотря на то, что оба знака зодиака довольно вспыльчивы и капризны, их жизненная мудрость прекрасно сочетается с опытом другого партнера. Львы и Овны имеют хорошие перспективы для совместной жизни, если не будут подвергаться мелочным конфликтам.

Овен + Весы

Воспалительные Овны и сдержанные Весы – прекрасный пример фразы "противоположности притягиваются". Эти двое, если будут достаточно зрелы и снисходительны друг к другу, могут стать идеальной парой.

Для Овнов совсем не подходят такие знаки зодиака: Скорпион, Дева, Рак.

Совместимость с Тельцом в 2023 году (21 апреля – 21 мая)

Этот земной знак хорошо ладит чуть ли не со всеми знаками зодиака. И 3 из них идеально подходят для Тельцов.

Лучшие отношения для Тельцов будут со следующими знаками зодиака:

Телец + Скорпион

Союз этих совершенно разных знаков зодиака построен на взаимном развитии – представители этих знаков хорошо ладят и заинтересовывают друг друга разными занятиями и хобби.

Телец + Рак

Дружеские отношения Тельцов и Раков постепенно перерастают во что-то большее – представители этих знаков зодиака очень доверительно относятся друг к другу и поддерживают во всем, что делает их идеальным тандемом.

Телец + Дева

Отношения этих двух знаков с самого начала выходят на уровень семейных – и Тельцы, и Девы любят домашний уют и делают все, чтобы создать идеальную семью. Эти двое легко создают необходимую атмосферу и вдохновляют друг друга на комфортную жизнь.

Для Тельцов абсолютно не подходят: Стрельцы, Весы, Овны.

Совместимость с Близнецами на 2023 год (22 мая – 21 июня)

Товарищеские Близнецы могут быть отличными партнерами, однако не все знаки зодиака смогут справиться с зажигательными желаниями и гиперактивностью этого зодиака.

Больше всего для Близнецов подходят следующие знаки зодиака:

Близнецы + Водолей

Этот дуэт – одна из самых лучших совместимостей для Близнецов. Водолей и Близнецы могут построить серьезные отношения – только при условии, что каждый партнер будет серьезно относиться к проблемам и пожеланиям другого.

Близнецы + Дева

Эти два знака зодиака могут стать замечательной парой, в которой Дева будет мудрым ведущим, а Близнецы – активным советником. Эта пара, если сможет сначала найти общий язык, может пробыть рядом всю жизнь.

Близнецы + Весы

Весы и Близнецы имеют все шансы создать хороший союз. При этом представителям этих двух знаков зодиака следует отказаться от излишней экспрессивности, романтизаций и драм – иначе такая пара продержится недолго.

Близнецам совсем не подходят такие знаки зодиака : Козерог, Скорпион, Рак.

Совместимость с Раками на 2023 год (22 июня – 22 июля)

Нежные и уязвимые Раки часто меняют свое поведение и настроение в отношениях, которые могут вынести не все знаки зодиака.

Больше всего для Раков подходят следующие знаки зодиака:

Рак + Дева

В этом тандеме прагматичность Дев помогает унять эмоции Раков, а Раки, в свою очередь, помогают раскрыться эмоциям Дев. Эти двое могут стать великолепной парой, взаимно дополняющей друг друга.

Рак + Телец

Отношения Тельца и Рака с самого знакомства идут как по маслу. Обычно эти знаки зодиака проходят путь от дружбы к любви, поддерживая друг друга и формируя безоговорочное доверие.

Рак + Рыбы

Два водяных знака хорошо находят общий язык – их пара будет сиять романтикой, чувственностью и страстью. Эмоциональные Раки и не менее эмоциональные Рыбы могут создать отличную романтическую историю – главное, не закончить ее из-за той же чрезмерной эмоциональности.

Ракам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Близнецы, Водолей, Стрелец.

Совместимость с Львом на 2023 год (23 июля – 23 августа)

Яркие Львы – одни из любимых знаков зодиака противоположного пола. К этому харизматичному знаку зодиака ухаживают едва ли не все – однако вовсе не каждый сможет пережить специфического Льва в отношениях.

Больше всего для Львов подходят следующие знаки зодиака:

Лев + Стрелец

Эти знаки зодиака сочетаются едва ли не на все сто процентов – зажигательные, активные и подвижные Стрельцы и Львы создают незабываемую пару, которая не скучает в отношениях и всегда находит в сердцах друг друга что-нибудь новое.

Лев + Овен

Как и Стрельцы, огненные Овны буквально притягиваются к Львову. Двое прирожденных лидеров в паре, несмотря на дружественную конкуренцию, могут свернуть горы вместе, завести успешный бизнес и гордиться друг другом, преуспевая при поддержке партнера.

Лев + Весы

Земные Весы хорошо дополняют порывистых Львов – нежность первых сглаживает эмоциональность и неконтролируемость других. Именно об этой паре можно сказать – противоположности притягиваются, а кроме того создают самобытный и красивый союз.

Львам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Козерог, Рыбы, Дева.

Совместимость с Девой на 2023 год (24 августа – 23 сентября)

Несколько щепетильные, сдержанные и требовательные Девы не всегда смогут потерпеть некоторые знаки зодиака в отношениях – для того, чтобы завоевать сердце этого знака зодиака, нужно иметь целый список различных качеств характера.

Больше всего для Дев подходят следующие знаки зодиака:

Дева + Скорпион

Два осенних знака зодиака быстро могут найти общий язык. Отношения Девы и Скорпиона чуть ли не идеальны – слаженное взаимодействие, общие интересы и интеллектуальность, в которой нуждаются оба знака зодиака.

Дева + Рак

В этих отношениях Девы обычно выступают ведущим, инициатором чего угодно. Раки влюбляются в Дев постепенно, а крепкая дружба между двумя сердцами превращается в любовь. При этом и Девы, и Раки считают, что любимый или любимый могут быть лучшим другом.

Дева + Козерог

Для этих знаков зодиака точкой объединения будет совместное хобби, дело или работа. Они отлично работают в тандеме и раскрываются друг другу в действии. Козероги и Девы – невероятный и устойчивый союз, которому можно позавидовать.

Девам совсем не подходят такие знаки зодиака: Водолей, Весы, Овен.

Совместимость с Весами на 2023 год (24 сентября – 23 октября)

Спокойные Весы не ищут адреналина или эмоциональных качелей в отношениях, однако не всегда этого можно избежать. Из-за этого Весы со многими не могут сформировать пару.

Больше всего для Весов подходят следующие знаки зодиака:

Весы + Стрелец

Стрельцы, несмотря на свою вспыльчивую натуру, ради Весов смогут обуздать огонь в своем сердце. Отношения этих двух знаков зодиака основаны на доверии, поддержке и общих интересах. Такие пары много путешествуют и занимаются саморазвитием.

Весы + Близнецы

Самая высокая совместимость у Весов с Близнецами – эти знаки зодиака мечтают друг для друга и могут подарить все, чего они ожидали от отношений – нежную страсть, спокойствие и согласие, полное отсутствие мелочных ссор.

Весы + Лев

Львы готовы оберегать уязвимых весов до самого конца. В такой паре Весы получают всю необходимую заботу, поддержку и безоговорочный интерес со стороны Львов. Эта пара развивается и растет морально, снабжая друг друга всем необходимым.

Весам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Рыбы, Козерог, Рак.

Совместимость со Скорпионом на 2023 год (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы – загадочные и импульсивные люди, слушающие больше своё сердце, чем разум. Несмотря на то, что Скорпионы никогда не остаются без внимания, у них проблемы в отношениях с некоторыми знаками зодиака.

Больше всего для Скорпионов подходят следующие знаки зодиака:

Скорпион + Дева

У этих двух знаков зодиака хорошая совместимость – благодаря духовности и личностным взаимосвязям Девы и Скорпионы могут создать отличный тандем. Никто из этой пары не подвержен измене или обману, поэтому отношения будут максимально прозрачными и доверительными.

Скорпион + Козерог

Любовь этих знаков зодиака на первый взгляд больше похожа на деловые отношения, чем на романтические. Однако Козероги и Скорпионы ценят друг друга больше всего – они вместе развиваются, обустраивают лучшую жизнь друг для друга и формируют лучший союз, который можно представить.

Скорпион+Рак

Гармонические отношения – это о Раках и Скорпионах. Эта пара может понять друг друга пол слова, прислушивается к просьбам и желаниям партнера и любит исследовать новые горизонты.

Меньше всего Скорпионам подходят такие знаки зодиака: Лев, Водолей, Близнецы

Совместимость со Стрельцем на 2023 год (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы – вспыльчивые и свободолюбивые, что не нравится всем знакам зодиака. Несмотря на это, Стрельцы также могут идеально подойти для ряда знаков.

Больше всего для Стрельцов подходят следующие знаки зодиака:

Стрелец + Водолей

Оба партнера в этой паре любят свободу, эксперименты и дискуссии. Союз Водолеев и Стрельцов похож на театральную феерию – громкие, веселые и эмоциональные знаки зодиака не могут представить свою жизнь друг без друга и имеют наилучшую совместимость.

Стрелец + Овен

Огненный тандем, несмотря на стереотипы по поводу ссор и оскорблений, является одним из самых крепких для Стрельцов. Овны оберегают и поддерживают Стрельцов, которые стараются делать что-то новое, а Стрельцы, в свою очередь, делают все, чтобы Овны чувствовали себя счастливыми и любимыми.

Стрелец + Лев

Львы и Стрельцы дополняют друг друга и всегда находят методы, как развлечь своего партнера. Такая пара любит путешествовать, читать и исследовать новые развлечения, сближающие партнеров и расширяющие кругозор.

Стрельцам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Телец, Дева, Рыбы.

Совместимость с Козерогом на 2023 год (22 декабря – 19 января)

Любовный успех Козерогов зависит от их уверенности в себе и внутреннем покое. Обычно Козероги не могут найти себе партнера в раннем возрасте. Однако, когда этот знак зодиака набирается жизненного опыта, его отношения обречены на успех.

Больше всего для Козерогов подходят следующие знаки зодиака:

Козерог + Рыбы

Совместимость этих двух знаков зодиака прекрасна – и в дружбе, и в любви Рыбы и Козероги прекрасно уживаются, почти никогда не имеют конфликтов и всегда поддерживают друг друга. Козерог выступает ведущим в отношениях, и если Рыбы позволят этому знаку зодиака реализовать себя в любовных делах, Козероги сделают их самыми счастливыми.

Козерог + Дева

Прекрасный, надежный и монолитный союз, особенно если Козероги и Девы занимаются совместной деятельностью, работой, бизнесом. У них могут возникать иногда ссоры, и как бы то ни было, отношения этой пары будут основаны на взаимоуважении и искренней любви.

Козерог + Телец

Взаимодействие Козерогов и Тельцов очень непредсказуемо, однако в этом и прекрасно. То Телец, то Козерог могут "вести" в отношениях, но при этом слаженно взаимодействовать друг с другом.

Козерогам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Лев, Близнецы, Весы.

Совместимость с Водолеем на 2023 год (20 января – 20 февраля)

Водолеи – неоднозначные, противоречивые и экстравагантные личности, притягивающие к себе многих, но держать рядом и искренне любить могут только единицы.

Больше всего для Водолеев подходят следующие знаки зодиака:

Водолей + Телец

Телец в отношениях с Водолеем будет сдерживать его порывистость, необдуманные действия и рискованные затеи, оберегая Водолея и выступая в роли импровизированного покровителя. Водолей в свою очередь обожают Тельцов и делают все возможное, чтобы вдохновлять и беспокоиться.

Водолей + Весы

Водолей и Весы очень хорошо ладят – партнеры будут понимать друг друга с полслова, потому что оба легко идут по жизни и видят ее в ярких красках. В их отношениях царит дружба и уважение.

Водолей + Лев

Водолей и Лев – это противоположности, которые притягиваются, несмотря на разительные отличия в поведении и мировоззрении этих знаков зодиака. Они дополняют друг друга и создают атмосферу любовного напряжения вокруг себя.

Меньше всего Водолеям подходят такие знаки зодиака: Рак, Дева, Козерог.

Совместимость с Рыбами на 2023 год (21 февраля – 20 марта)

Рыбы – стопроцентные мечтатели, желающие видеть в своих отношениях сказку без проблем и конфликтов. Но многие сталкиваются с жестокой реальностью – Рыбам трудно уговорить, что провоцирует споры.

Больше всего для Рыб подходят следующие знаки зодиака:

Рыбы + Козерог

Козероги приносят в жизнь Рыб желательное счастье и стабильность, о которой Рыбы порой не задумываются. Такая пара будет чувствовать себя комфортно и спокойно друг с другом и будут всячески поддерживать своего партнера без лишних слов.

Рыбы + Рак

Раки – идеальный знак зодиака для рыб. В отношениях такая пара будет нежной, доверчивой и мечтательной – Раки и Рыбы будут строить планы на будущее, чтобы воплотить их в жизнь.

Рыбы + Скорпион

Скорпионы будут выступать в отношениях с Рыбами своеобразными защитниками. Именно этот знак зодиака может обеспечить Рыбам душевное спокойствие, унять их нервозность и улучшить положительные качества характера.

Рыбам совершенно не подходят такие знаки зодиака: Лев, Весы, Стрелец.