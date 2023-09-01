Какие два знака зодиака будут иметь серьезные проблемы в сентябре

В этом году осень будет легкой и успешной не для всех знаков зодиака. У части людей могут возникнуть проблемы.

Скорпионы и Стрельцы, у вас возможны определенные проблемы в сентябре. Однако, как бы не было тяжело, не опускайте руки, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Вероятно, в последнее время у вас участились конфликты на работе. Вы постоянно пытаетесь доказать свою правоту, однако это не всегда уместно. Остановитесь, если не хотите, чтобы руководитель показал на выход.

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Стрелец

Последние месяцы вы много работали, испытывали как физическое, так и эмоциональное истощение. Лучше позаботьтесь о собственном самочувствии, потому что рискуете заболеть. Стрельцы, Земля не перестанет крутиться, если вы остановитесь и дадите себе хоть немного времени на отдых.

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