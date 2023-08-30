С вещами на выход: какие 4 знака зодиака потеряют работу уже в сентябре

Уже осенью читыри знаки зодиака могут потерять работу. Если не хотите этого, начните усерднее работать.

Так, Рыбы, Близнецы, Львы и Скорпионы, уже в первый месяц осени вам могут показать на двери. Если не хотите потерять работу, трудитесь лучше, пишет 24 Канал.

Кстати говоря У кого из знаков зодиака будет потрясающий успех уже этой осенью

Рыбы

Последние месяцы были нелегкими. Вы можете ощущать эмоциональное и физическое истощение. Хватит оттягивать, лучше поговорите с руководителем. Если хотите остаться, попросите об отпуске. В противном случае можете потерять работу.

Гороскоп для Рыб

Близнецы

В коллективе могли участиться конфликты. Вместо того чтобы спокойно поговорить, вы все чаще начинаете споры. Постоянные ссоры до добра не доведут.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Да, вы прирожденный лидер. Однако также сейчас наемный работник. Соблюдайте субординацию. Вы не всегда можете знать, как будет лучше. Остановитесь или вам покажут на выход.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Перестаньте думать только о себе и собственной выгоде. Хватит решать на работе личное. Вы либо выполняете поставленные задачи, либо рискуете потерять ее.

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