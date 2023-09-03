Будьте осторожны: этим знакам зодиака сегодня нельзя рисковать
В первое воскресенье сентября трем знакам зодиака следует воздержаться от импульсивных решений и поступков. Будьте осторожны и не идите на риски.
Стрельцы, Львы и Скорпионы, сегодня вам лучше провести время дома. Отложите поездку и принятие важных решений, пишет 24 Канал.
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Стрелец
Не стоит рисковать и открываться людям, если не до конца уверены в них. Вас снова могут "ранить". Так что будьте осторожны.
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Лев
Да, вы прирожденные лидеры. Помните об этом, однако, не позволяйте манипулировать собой. Есть риск все потерять. Будьте умнее и держите голову холодной.
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Скорпион
Сегодня вам может угрожать опасность. Будьте осторожны на улице. Лучше проведите это время дома с родными. Не спешите.
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