Так, Тельцы, сосредоточьтесь на том, что услышите, увидите, запомните каждую деталь. Ведь ваш сон будет пророческим, пишет LifeStyle 24.

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Телец

Звезды предсказывают, что уже сегодня вы можете увидеть очень важный сон. Поэтому будьте особенно внимательны и постарайтесь запомнить все, что будет происходить вокруг. Этот сон будет вещим.

Кстати, не пытайтесь что-то изменить прямо-таки во сне. Лучше потом сделайте это наяву. Поверьте, что правильный путь совсем скоро появится. А вы получите крайне необходимые подсказки.

Также, чтобы точно ничего не забыть, лучше запишите все сразу после пробуждения. И пусть ваш сон будет только о хорошем.

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