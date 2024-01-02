Гороскоп на сегодня: каким 3 знакам зодиака нужно проявить упрямство
Во вторник, 2 января, некоторым людям необходимо проявить свое упрямство. В частности, 3 знакам зодиака.
Водолей, Стрелец и Рыбы, сегодня следует до последнего отстаивать собственные интересы. Не позволяйте кому-то управлять вами против собственной воли, пишет 24 Канал.
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Водолей
Проявите сегодня свое упрямство. Не соглашайтесь на что-нибудь, если думаете иначе. Отстаивайте собственные границы и не бойтесь отказывать.
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Стрелец
У вас могут возникнуть непредсказуемые ситуации. Впрочем, хватит мудрости и умения, чтобы все решить. Главное – будьте упрямы и не слушайте незваных советов.
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Рыбы
Звезды прочат, что сегодня возможны трудности на работе. Более того, существует риск потерять ее. Будьте упрямы и стойте на своем.
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