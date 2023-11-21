Этой ночью в 5 знаков зодиака будет вещий сон

В ночь на среду, 22 ноября, сразу 5 знакам зодиака может присниться вещий сон. Постарайтесь максимально запомнить его.

Весы, Близнецы, Водолей, Скорпион и Дева, уже этой ночью вы сможете заглянуть в будущее, пишет 24 Канал.

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Весы

Во сне вы можете найти ответ на очень важный вопрос, который долго беспокоил. Сосредоточьтесь на увиденном.

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Близнецы

Может быть, вы получите важные подсказки. Также увидите людей, по которым так соскучились. Запомните, что они скажут.

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Скорпион

Перед вами могут возникнуть определенные страхи и пока неизведанные тайны. Не пытайтесь что-нибудь изменить во сне, лучше запомните все, чтобы исправить ситуацию в реальности.

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Водолей

Ваш сон может быть связан с реализацией своих целей, саморазвитием и карьерным ростом. Получите важную информацию, которая поможет добиться успеха.

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Дева

Во сне можете встретить человека, который в будущем кардинально изменит вашу жизнь. Не пугайтесь, – в лучшую сторону.

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