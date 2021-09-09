Гороскоп на 9 сентября 2021 для Овнов
Овнам в этот день рекомендуется проявить терпение и настроиться на оптимизм. Не бойтесь воспользоваться помощью друзей и близких.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Тельцов
В течение дня у Тельцов будет расти раздражительность и тревожность. Ваше безделье может спровоцировать конфликт.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Близнецов
Близнецы сегодня почувствуют большие финансовые трудности. Проблемы ваших близких со здоровьем заставят вас расстаться со значительной частью отложенных средств.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Раков
Сегодня коллеги Раков смогут их приятно удивить. В наиболее неблагоприятный период вашей жизни они протянут вам руку помощи.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Львов
Руководство оценит все трудолюбие и упорство Львов. Можете смело ожидать премию или повышение зарплаты.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Дев
На Дев ждет в этот день множество критических ситуаций. Не огорчайтесь из-за того, что все идет не так, как вы планировали. Совсем скоро вас ожидает белая полоса, которая принесет много положительных моментов.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Весов
На Весов ждут некоторые различия в общении с родными людьми. Не встревайте ни в какие конфликты и не доводите никому свою правоту.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Скорпионов
Скорпионам не стоит в этот день сильно переутомляться. Чтобы немного отвлечься от большого количества дел, займитесь физическими упражнениями или выделите время на прочтение нескольких страниц книги.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Стрельцов
Стрельцам нужно довести начатые дела до конца. Не откладывайте на завтра то, что можно беспрепятственно сделать сегодня.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Козерогов
В этот день Козероги могут встретить человека, который внесет значительные коррективы в их жизнь. Не сопротивляйтесь и идите по зову судьбы. Все ваши принятые решения будут правильными.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Водолеев
Ваше упрямство сегодня сыграет вам не на руку, ведь день можете завершить в спорах и конфликтах. Если хотите избежать серьезных последствий – научитесь контролировать свои эмоции.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 сентября 2021 для Рыб
Будьте сегодня активнее и инициативнее, чем обычно. Это поможет вам достичь успеха во многих делах.