2 знакам зодиака стоит отдохнуть сегодня: гороскоп на 9 июля
Гороскоп на 9 июля прогнозирует внимание со стороны противоположного пола для Тельцов. Весам стоит отдохнуть и провести день с друзьями. Что воскресенье приготовило для всех знаков зодиака – смотрите дальше.
Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 июля 2023 года для Овнов.
Сегодняшний день удачен для того, чтобы посвятить его домашним делам. Уделите время на уборке, созданию атмосферы, приготовьте вкусный ужин.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Тельцов
Тельцы в это будут привлекать внимание представителей противоположного пола. Этим шансом можно воспользоваться, чтобы сблизиться с человеком, который вам нравится.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Близнецов
Этот день должен стать знаком Близнецов. Если вы не любите то, чем занимаетесь – стоит изменить это и не тратить свою жизнь зря.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Раков
Раки можно использовать этот день для общения с родными. Особенно с теми, у кого есть нерешенные вопросы или скрытый конфликт.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Львов
Львы могут получить интересное предложение, от которого не смогут отказаться. Это может относиться к карьере и работе.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Дев
В будние дни вам не хватает времени на хобби, личные дела и любимые занятия. Воскресенье – идеальный день для этого.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Весов
У Весов сегодня удачный день для того, чтобы перезагрузиться. Как вариант – проведите день с друзьями на природе.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Скорпионов
Обратите внимание на совпадение обстоятельств или неожиданные изменения, которые произойдут сегодня. Это могут быть знаки от Вселенной, имеющие целью решить вашу проблему.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Стрельцов
Сегодня Стрельцам нужно будет со многими встретиться и переделать немало дел. Такой занятый день означает, что следует определить приоритеты и не забыть об отдыхе.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Козерогов
Козероги получают от астрологов только одно послание – ловите каждый момент в сегодняшнем дне.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Водолеев
Звезды советуют сегодня быть максимально уверенными в себе. Низкая самооценка не поможет ни улучшить карьеру, ни обрести вторую половинку.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 июля 2023 для Рыб
Хотя сегодня выходной, Рыбам лучше поработать и использовать свою энергию с пользой, а не потратить ее на лень.