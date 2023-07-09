2 знакам зодиака стоит отдохнуть сегодня: гороскоп на 9 июля

Гороскоп на 9 июля прогнозирует внимание со стороны противоположного пола для Тельцов. Весам стоит отдохнуть и провести день с друзьями. Что воскресенье приготовило для всех знаков зодиака – смотрите дальше.

Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

Смотрите также Рассмешат любого: 3 знака зодиака, в которых безупречное чувство юмора

Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 июля 2023 года для Овнов.

Сегодняшний день удачен для того, чтобы посвятить его домашним делам. Уделите время на уборке, созданию атмосферы, приготовьте вкусный ужин.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Тельцов

Тельцы в это будут привлекать внимание представителей противоположного пола. Этим шансом можно воспользоваться, чтобы сблизиться с человеком, который вам нравится.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Близнецов

Этот день должен стать знаком Близнецов. Если вы не любите то, чем занимаетесь – стоит изменить это и не тратить свою жизнь зря.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Раков

Раки можно использовать этот день для общения с родными. Особенно с теми, у кого есть нерешенные вопросы или скрытый конфликт.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Львов

Львы могут получить интересное предложение, от которого не смогут отказаться. Это может относиться к карьере и работе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Дев

В будние дни вам не хватает времени на хобби, личные дела и любимые занятия. Воскресенье – идеальный день для этого.

Смотрите также 3 знака зодиака, которым сделают предложение этого июля: кто в списке

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Весов

У Весов сегодня удачный день для того, чтобы перезагрузиться. Как вариант – проведите день с друзьями на природе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Скорпионов

Обратите внимание на совпадение обстоятельств или неожиданные изменения, которые произойдут сегодня. Это могут быть знаки от Вселенной, имеющие целью решить вашу проблему.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Стрельцов

Сегодня Стрельцам нужно будет со многими встретиться и переделать немало дел. Такой занятый день означает, что следует определить приоритеты и не забыть об отдыхе.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Козерогов

Козероги получают от астрологов только одно послание – ловите каждый момент в сегодняшнем дне.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Водолеев

Звезды советуют сегодня быть максимально уверенными в себе. Низкая самооценка не поможет ни улучшить карьеру, ни обрести вторую половинку.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 июля 2023 для Рыб

Хотя сегодня выходной, Рыбам лучше поработать и использовать свою энергию с пользой, а не потратить ее на лень.