День удачен для планирования и шопинга. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 6 – 12 декабря 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Овнов

Астрологи говорят, что вам надо заниматься исключительно тем, что сильно любите. Не заставляйте себя делать то, что приносит вам дискомфорт.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Тельцов

Не бойтесь встреч в этот день с неприятными вам людьми. Они, наоборот, на редкость вас удивят и расскажут интересные вещи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Близнецов

Близнецам стоит в этот день сосредоточиться только на работе и не отвлекаться на второстепенные дела. Хорошо выполненные задания улучшат вам настроение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Раков

День благоприятен для улучшения материального состояния. Астрологи советуют делать все вовремя и не откладывать на потом. При таком подходе к делу успех вам гарантирован.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Львов

У Львов будет наблюдаться огромный поток энергии. Любая динамическая деятельность пойдет вам на пользу. Энергия и хорошее настроение вам будут обеспечены.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Дев

Для многих Дев день пройдет достаточно успешно. Рассчитывайте сегодня на собственные силы. Расширяйте круг своей деятельности, увлекайтесь новым и узнавайте новую информацию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Весов

Окружающая атмосфера будет предвещать Весам счастливый день. Сегодня с вами произойдет немало радостных событий.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Скорпионов

Сегодня вас ждет очень нервный день, но не переживайте, ведь все пройдет лучше, чем вы могли себе представить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Стрельцов

Стрельцов сегодня ждет неожиданная поездка, которая окажется несколько утомительной. Затраченные вами усилия принесут выгодный результат.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Козерогов

Сегодня Козерогам стоит быть последовательными в своих действиях. Грамотный подход к делу принесет качественный результат.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Водолеев

Водолеев ждет незапланированный визит родственников в гости. Уделите им максимум внимания, даже если вам придется отложить важные дела.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 декабря 2021 для Рыб

Если вы следите за своей фигурой, то вам лучше отказаться в этот день от вредной пищи. Астрологи рекомендуют вам увеличить физическую нагрузку.