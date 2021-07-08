Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Овнов
Не позволяйте никому вмешиваться сегодня в ваши отношения с родными. Откажитесь от шумных вечеринок, проведите время дома.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Тельцов
Тельцам рекомендовано в этот день уделить внимание семейным проблемам. Позвоните родителям, а лучше приезжайте к ним в гости. Вечер в одиночестве проводить не стоит.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Близнецов
День благоприятен для новых начинаний. Займитесь давно запланированными делами, или же выделите время для прописывания целей.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Львов
У Львов будет сложный день. В первой половине дня вы будете озабочены рабочими делами, а во второй половине дня ваши родственники загрузят вас лишними заданиями, которые вам совсем не ко времени.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Дев
Девы сегодня получат приятную новость. Вероятно, она будет касаться вашей личной жизни. В этот день хорошо планировать отпуск за границей, поскольку сможете забронировать путевку по выгодной цене.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Весов
День принесет Весам много положительных эмоций. Вы сможете выполнить все поставленные перед собой задачи и даже перевыполнить план. Вечер полностью посвятите отдыху.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Скорпионов
Скорпионам не рекомендуется расслабляться в этот день, поскольку вас ждет много рабочих дел и личных моментов, которые потребуют немедленного решения.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Стрельцов
Все начатое вами в этот день имеет высокие шансы на реализацию. Особых сложностей не будет, поэтому можете смело рассчитывать на свои силы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Козерогов
День благоприятен для любой умственной работы и физических занятий. Тратить деньги сегодня не рекомендовано, поскольку покупки не принесут вам удовольствия.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Водолеев
Водолеи имеют все шансы завести полезные знакомства, которые впоследствии перерастут в дружбу. В течение дня вам будут докучать мелкие проблемы, однако уже к концу дня они закончатся.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 8 июля 2021 для Рыб
Рыбам хорошо планировать сегодня отпуск. На тех, кто запланировал дальнюю поездку ждет успех. День благоприятен для знакомств одиноким представителям знака.