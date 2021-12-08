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Гороскоп на 8 декабря 2021 для Овнов

Овнов сегодня ждет важная встреча. Подумайте о своем презентабельном виде, ведь именно на него сначала обратят внимание.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Тельцов

Тельцам сегодня лучше побыть дома. Откажитесь от поездки в офис и любых встреч с друзьями. Вам нужно сосредоточиться над планами и будущими целями.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Близнецов

Близнецов сегодня ждет приятная неожиданность, которая запомнится вам надолго. Вы будете поражены тем, что произойдет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Раков

У Раков сегодня будет нереальное воодушевление к свершению многих дел. Своей работоспособностью вы натолкнете других на решительные действия.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Львов

Сегодня вы посмотрите на некоторые вещи под другим углом. Ждите советов друзей и подсказок судьбы.

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Діеа (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Дев

Девам сегодня надо доказать самим себе, что вы способны меняться и работать над собой. Перестаньте думать о проблемах, которые вряд ли с вами произойдут.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Весов

Весам в этот день нужен покой. Даже если у вас есть много дел – не суетитесь. Выполняйте все понемногу, без спешки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Скорпионов

Не воспринимайте близко к сердцу критику коллег. Будьте уверены в том, что вы все делаете правильно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Стрельцов

Стрельцам не рекомендовано сегодня лишний раз выходить из дома. Астрологи говорят, что среда – не ваш день, поэтому лучше не планируйте никаких поездок и встреч.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Козерогов

Астрологи советуют Козерогам выделить время для себя. В последнее время вы слишком опекаетесь своей половинкой, будьте осторожными и не переходите границу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Водолеев

Водолеи в этот день будут старательными и трудолюбивыми. За ваши усилия вас похвалит руководство.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 декабря 2021 для Рыб

Сегодня вас ждет успешный день. Можете серьезно задуматься над разработкой нового проекта.