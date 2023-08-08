Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 8 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Овнов
Сегодня у Овнов удачный день, чтобы общаться с друзьями и малознакомыми людьми. Но следует осторожничать при выборе темы для разговоров.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Тельцов
У Тельцов сегодня удачный день для проведения финансовых операций. Можно заключать сделки и подписывать контракты.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Близнецов
Близнецам этот день лучше посвятить самому себе. Поразмышлять над проблемами и заняться любимыми делами.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Львов
Чтобы продвигаться вверх и развиваться, сосредоточьтесь на целях и приоритетах. Будьте более организованными – это поможет.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Дев
Астрологи прогнозируют Девам сегодня изменения в личной жизни. Звезды хорошо настроены, вероятно, это касается нового этапа в отношениях.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Весов
Весам сегодня следует быть активными и готовыми к новым возможностям. Следует использовать те шансы, что появляются на пути.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Скорпионов
Скорпионам лучше избегать встреч с агрессивными и эмоциональными людьми. Есть риск стать участником конфликта.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Стрельцов
Астрологи советуют Стрельцам уделять больше времени своим близким. Обращайте внимание на потребности любимого человека.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Козерогов
Звезды советуют Козерогам быть решительными и уверенными в себе. Если вы долго решались на определенный шаг – сегодня самое время осуществить желаемое.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Водолеев
Водолеям сегодня можно проявить себя в творческой сфере, почувствовать вдохновение и показать свои возможности. Не следует опасаться выхода из зоны комфорта.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 8 августа 2023 для Рыб
Сегодня вся работа у Рыб будет удаваться быстро и без лишних затруднений. Поэтому вторую половину дня можно уделить заслуженному отдыху.