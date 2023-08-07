Для кого неделя начнется с хороших новостей: гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака

Астрологи прогнозируют приятное начало недели Девам и Козерогам. Также неожиданные моменты для радости будут у Водолея.

А что подготовили звезды на 7 августа для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 7 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Овнов

Начните эту неделю с дел, которые доставляют вам удовольствие. Распланируйте следующие дни, прочтите книгу, посмотрите фильм и т.д.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Тельцов

У Тельцов сегодня будет серьезный разговор с родными. Это именно тот день, когда нужно решить все вопросы, которые не долгое время дают вам покоя.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Близнецов

Переоцените свои ценности. Подумайте над тем, что на самом деле важно в жизни. Не бойтесь действовать и принимать серьезные решения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Раков

Астрологи советуют воздержаться от выполнения важных задач и финансовых операций. Все еще раз обдумайте и уже завтра вернитесь к тем, которые вас беспокоят.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Львов

Львам необходимо сконцентрироваться на положительных мыслях. Старайтесь сегодня отдыхать, а также обязательно уделите время благотворительности.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Дев

У Дев сегодня будет успешный день. Вы справитесь со всеми поставленными задачами, а также наконец-то решитесь на кардинальные изменения, касающиеся работы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Весов

У Весов возможны неожиданные проблемы, однако не стоит нервничать из-за этого. Вам ни в коем случае нельзя впадать в депрессию, поскольку выйти из нее будет нелегко.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Скорпионов

Уделите сегодня внимание близким друзьям. Астрологи советуют позвонить всем, с кем уже давно не общались. Если у родных есть какие-либо проблемы, обязательно помогите им.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Стрельцов

Впереди у вас монотонная рабочая неделя, поэтому в понедельник постарайтесь добавить в свою жизнь немного актива.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Козерогов

Козероги будут довольны началом этой рабочей недели, а руководство решит поблагодарить вас премию или повышение зарплаты.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Водолеев

Водолей имеют большие шансы добиться успеха во всех делах, которые начнут сегодня. А вечером получат подарок от близкого человека.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 августа 2023 для Рыб

В этот понедельник откажитесь от бездействия. Астрологи советуют Рыбам заняться спортом. Вечер – идеальное время для прогулки с друзьями или любимым человеком.