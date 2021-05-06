Гороскоп на 6 мая 2021 для Овнов
День принесет Овнам денежное поступление, сюрпризы и расширение возможностей, которые приведут их к осуществлению целей.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Тельцов
День способствует исполнению желаний. Отодвиньте на второй план рутину и отдайте предпочтение важным задачам. Сегодня за дела, связанные с домом – браться не стоит.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Близнецов
Сегодня любые события для Близнецов будут развиваться успешно. Большую роль может сыграть моральная поддержка любимого человека.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Раков
Раки в этот день могут пережить мощный всплеск эмоций. Ваше настроение будет колебаться от положительного к гнетущему. Гармонию сможете обрести благодаря искреннему общению с родными людьми.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Львов
Астрологи не советуют Львам ревновать своего партнера, ведь отношения могут претерпеть трещины. Будьте уверенными в себе и не допускайте мыслей о том, что вы останетесь наедине. То, что должно быть вашим – никогда от вас не уйдет.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Дев
По возможности отложите в этот день изнурительные рутинные хлопоты и занятия, которые вызывают негативные эмоции. Займитесь детьми, хобби, творчеством и посвятите время личной жизни.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Весов
В этот день астрологи советуют Тельцам не зацикливаться на переживаниях. Ограничьтесь размышлениями, сравнениями, скрупулезной оценкой собственных возможностей и перспектив.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Скорпионов
Скорпионам очень не понравится, если их в этот день будут критиковать коллеги. Научитесь воспринимать конструктивную критику и оценивать свои ошибки.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Стрельцов
Стрельцам, которых беспокоит будущее, советуют обратить внимание в первую очередь на прошлое. Именно в нем кроются секреты многих отношений и их дальнейший потенциал.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Козерогов
Исключите из своего плана любые масштабные начинания. Сегодня основное внимание уделите маленьким деталям, на которые всегда не хватает времени.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Водолеев
Заключение деловых сделок лучше перенести на другой день. Сегодня займитесь собой, почитайте интересную книжку, послушайте музыку или помедитируйте.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 6 мая 2021 для Рыб
Не выясняйте отношения с людьми, которые не поддерживают вашу точку зрения. День проведите за работой. Труд позволит вам открыть новые пути в бизнесе, творчестве и личной сфере.