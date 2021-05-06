Астрологи не советуют в этот день соглашаться на авантюры. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 года для всех знаков Зодиака Гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Овнов

День принесет Овнам денежное поступление, сюрпризы и расширение возможностей, которые приведут их к осуществлению целей.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Тельцов

День способствует исполнению желаний. Отодвиньте на второй план рутину и отдайте предпочтение важным задачам. Сегодня за дела, связанные с домом – браться не стоит.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Близнецов

Сегодня любые события для Близнецов будут развиваться успешно. Большую роль может сыграть моральная поддержка любимого человека.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Раков

Раки в этот день могут пережить мощный всплеск эмоций. Ваше настроение будет колебаться от положительного к гнетущему. Гармонию сможете обрести благодаря искреннему общению с родными людьми.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Львов

Астрологи не советуют Львам ревновать своего партнера, ведь отношения могут претерпеть трещины. Будьте уверенными в себе и не допускайте мыслей о том, что вы останетесь наедине. То, что должно быть вашим – никогда от вас не уйдет.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Дев

По возможности отложите в этот день изнурительные рутинные хлопоты и занятия, которые вызывают негативные эмоции. Займитесь детьми, хобби, творчеством и посвятите время личной жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Весов

В этот день астрологи советуют Тельцам не зацикливаться на переживаниях. Ограничьтесь размышлениями, сравнениями, скрупулезной оценкой собственных возможностей и перспектив.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Скорпионов

Скорпионам очень не понравится, если их в этот день будут критиковать коллеги. Научитесь воспринимать конструктивную критику и оценивать свои ошибки.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Стрельцов

Стрельцам, которых беспокоит будущее, советуют обратить внимание в первую очередь на прошлое. Именно в нем кроются секреты многих отношений и их дальнейший потенциал.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Козерогов

Исключите из своего плана любые масштабные начинания. Сегодня основное внимание уделите маленьким деталям, на которые всегда не хватает времени.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Водолеев

Заключение деловых сделок лучше перенести на другой день. Сегодня займитесь собой, почитайте интересную книжку, послушайте музыку или помедитируйте.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 6 мая 2021 для Рыб

Не выясняйте отношения с людьми, которые не поддерживают вашу точку зрения. День проведите за работой. Труд позволит вам открыть новые пути в бизнесе, творчестве и личной сфере.