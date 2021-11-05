Гороскоп на 5 ноября 2021 года для Овнов
Овнам нужно сегодня запланировать свои выходные. Постарайтесь в свободный от работы период совершить все важные дела.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 5 ноября 2021 г. для Тельцов
День позволит Тельцам заняться тем, до чего никак не доходили руки. Чем больше задач вы выполните, тем лучше будет результат.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 5 ноября 2021 г. для Близнецов
Сегодня Близнецов ждут нововведение в работе и избавление от лишних обязательств. В бизнесе возможно заключение выгодных контрактов.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 ноября 2021 года для Раков
Астрологи не советуют Ракам хвастаться своими успехами перед другими, особенно перед коллегами.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 5 ноября 2021 года для Львов
Астрологи обещают Львам отличный рабочий день. Руководство похвалит вас за хорошо исполненные поручения.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 5 ноября 2021 года для Дев.
Девы весь день будут не в своей тарелке. Вам захочется переложить на чужие плечи даже ту работу, которая раньше доставляла вам удовольствие. Попробуйте больше отдыхать и переключаться на что-нибудь новое.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 5 ноября 2021 г. для Весов
Весов ждет хороший день. Ваши родственные связи сегодня укрепятся, а общие планы принесут положительные эмоции.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 ноября 2021 года для Скорпионов
Астрологи не советуют Скорпионам в этот день спорить с руководством. День абсолютно не подходит для доказывания правоты и выяснения каких-либо отношений.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 5 ноября 2021 года для Стрельцов
Не стоит в этот день навязывать свое мнение другим, лучше оставьте его при себе. Вечер подходит для выполнения рутинных домашних дел.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 ноября 2021 года для Козерогов
Козероги в последний рабочий день могут почувствовать истощение. Астрологи не советуют принуждать себя к работе, лучше отдохните и наберитесь сил.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 ноября 2021 года для Водолеев
Ваша жесткая решимость сегодня откроет много закрытых дверей. Вы сможете в один день решить немало важных задач.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 ноября 2021 года для Рыб
Рыб ждет неблагоприятный день. У вас могут сорваться планы, поэтому постарайтесь не расписывать все почасово, ведь многое из списка не удастся реализовать.