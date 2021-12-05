Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2021 года, прогнозирует Близнецам успех. Львам стоит решиться на перемены в своей жизни. Читайте гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодняшний день стоит посвятить планированию. Ставьте перед собой только те цели и задачи, которые точно сможете выполнить на следующей неделе. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Овнов

Сегодня Овнам надо собраться с силами и выполнить все поставленные перед собой задачи. День лучше начать с самых важных дел.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Тельцов

Тельцов ждет некоторое разочарование от хороших друзей. Отнеситесь к ним с пониманием, впоследствии они вам расскажут причину какой-то отстраненности.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Близнецов

Близнецов ждет успех в очень важной для вас сфере. В любовной сфере ждите хороших отношений и даже сюрпризов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Раков

Избегайте в этот день любых физических нагрузок. Вероятна случайная травма по неосторожности.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Львов

Львам пора решиться на перемены в своей жизни. Не бойтесь начать что-то новое несмотря на конец года.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Дев

Проявите в этот день инициативу и сделайте то, что всегда хотели. Не бойтесь пригласить на кофе подругу, с которой давно не виделись, или извиниться перед человеком за какой-то свой неправильный поступок.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Весов

Сегодня ваш успех будет зависеть от образа мышления. С самого утра настраивайте себя на позитив.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Скорпионов

Займитесь сегодня решением личных проблем. Вам за несколько дней надо до конца решить все дела, поэтому не теряйте времени и действуйте уже сегодня.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Стрельцов

Люди, которых вы всегда считали друзьями, могут вас сильно подвести. Ищите поддержку в своей семье.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Козерогов

Астрологи советуют Козерогам сегодня хоть немного забыть о работе и посвятить время своей семье. Выберитесь вместе куда-нибудь на прогулку или в кинотеатр на новый фильм.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Водолеев

В этот день Водолеям надо проявить особое трудолюбие и рвение. Не перекладывайте список дел с одного дня на другой, начните что-то понемногу решать уже с сегодняшнего дня.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 декабря 2021 для Рыб

Сегодня Рыбы прекрасно справятся со своими обязанностями. От проделанной работы будете довольны не только вы, но и ваши родные.