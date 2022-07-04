Водолеи получат деньги, а Раки встретят старых друзей: гороскоп на 4 июля

Гороскоп на сегодняшний день, 4 июля 2022 года, прогнозирует Водолеям увеличение финансов. А вот Раков ждет приятная встреча с друзьями. Что астрологи прогнозируют другим знакам зодиака 4 июля читайте в материале.

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Гороскоп на 4 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Овнов

День подходит для обучения. Уделите время почему-то новому, или погрузитесь в детальное изучение истории Украины. Сегодня хорошо усвоятся даты и слова.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Тельцов

Первую половину дня вы проведете с деловыми партнерами, а ближе к вечеру вас ждет отличное время с любимой половинкой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Близнецов

Одинокие представители знака имеют в этот день возможность пережить романтическое происшествие. Но кроме этого вас ждет много дел, которые вам поручат родители.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Раков

Сегодня Раки встретят своих давних друзей, которых вы давно не видели. Причем, это может произойти не только в Украине, но и за рубежом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Львов

Львы сегодня будут подвержены сплетням. Астрологи не советуют вам делить людей на плохих и хороших.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Дев.

Девы в этот день будут безразличны к состоянию других. Вы будете думать только о себе и своем комфорте. Откройте глаза и поймите, что ваша опора и поддержка для кого-то очень важна.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Весов

Весов сегодня будет ждать кризисная ситуация. Решить его вам помогут ваши близкие родственники и друзья.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Скорпионов

Скорпионов ждут изменения в жизни. Ваши планы будут разрушены, так что вам придется заново все начинать в новом месте.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Стрельцов

Стрельцы могут выгодно воспользоваться своими талантами и способностями и наконец-то найти работу своей мечты. Следуйте по зову сердца и занимайтесь тем, что будет доставлять вам удовольствие.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Козерогов

Козероги сегодня будут очень медленными, хотя вам нужно добавить немного активности в первый рабочий день. Вечером ждите хорошего известия от родственников.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Водолеев

Водолеи сегодня получат денежное вознаграждение. Вероятно, вам выдадут премию за хорошую работу, или вы сможете найти новый источник дохода.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 июля 2022 года для Рыб

Рыбам нужно выбрать для себя в этот день главные приоритеты. Поставьте себе цель и четко очертите план ее достижения. Не нужно распыляться на несколько дел одновременно.