Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2021 года, прогнозирует Девам позитивный день. Рыб ждет переломный день. Читайте гороскоп на 29 ноября 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Овнов

Овнам на этой неделе надо избавиться от всех обид. Это не только положительно повлияет на вашу карму, но и улучшит ваше самочувствие.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Тельцов

Сегодня вы будете активными, но постарайтесь не рассеять свою энергию на второстепенные вещи. Позвольте себе отдых лишь при условии, если сделаете все важные дела.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Близнецов

Близнецы сегодня будут не очень решительными. Если не сможете достичь цели – не стоит сразу расстраиваться и опускать руки. Этот опыт вам поможет в будущем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Раков

Спокойно примите то, что происходит в вашей жизни. День будет беспокойным, но всегда так не бывает, поэтому со временем все улучшится.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Львов

В этот день Львам как никогда будет нужна поддержка родственников и друзей. Сделать правильный выбор вам поможет любимый человек.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Дев

Дев ждет позитивный день. Все ваши старания не пройдут напрасно. Собой будете довольны не только вы, но и окружающие.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Весов

Рабочие дела Весов пойдут вверх, однако будьте внимательными и полагайтесь лишь на собственные силы. Коллегам не стоит доверять в этот день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Скорпионов

Первая половина дня удачна для финансовых операций. В этот период хорошо укладывать выгодные условия и просить увеличения зарплаты.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Стрельцов

Стрельцы сегодня почувствуют прилив сил и энергии. Откройтесь в этот день новым впечатлениям и возможностям.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Козерогов

В первой половине дня вы будете склонны к апатии и плохому настроению, однако уже после обеда ситуация изменится к лучшему.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Водолеев

У Водолеев в этот день можно наблюдать пик жизненного тонуса и энергии. Ближе к вечеру вас ждет судьбоносное знакомство.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 ноября 2021 для Рыб

Рыб ждет переломный день. Вы решите для себя важные вопросы в личной жизни. Астрологи говорят, что вы стоите на пороге важных перемен в своей жизни.