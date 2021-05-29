Гороскоп на сегодня, 29 мая 2021 года советует Львам отказаться от переезда в новое жилье. Козерогам не стоит вступать в споры. Читайте гороскоп на 29 мая 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

Сегодня не рекомендовано оставлять дела на полпути, астрологи советуют завершить начатые задачи. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Овнов

Овнам сегодня надо задуматься над дальнейшей жизнью. День удачен для всего, что связано с планированием.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Тельцов

День подойдет для активных занятий. Также астрологи советуют посвятить себя творчеству. Интуиция сегодня вам поможет больше, чем логика.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Близнецов

День пройдет в быстром темпе. Период не удачен для знакомств и решения финансовых вопросов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Раков

В жизни Раков намечаются положительные сдвиги. Вы добьетесь успеха в делах, которые связаны с общением. Вероятно, вы сможете договориться о выгодной инвестиции.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Львов

Львам в этот день удастся погасить значительную часть долга. Относительно переезда в новое жилье астрологи советуют отказаться.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Дев

Дев в течение дня будут поддерживать невидимые силы. Не беспокойтесь о плохих снах, которые не предвещают ничего хорошего. Звезды говорят, что все невзгоды обойдут вас стороной.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Весов

Сегодня жизнь подскажет вам ваши недостатки, которые еще не поздно исправить. Астрологи не советуют в этот день заниматься вложением средств и начинать новые проекты с нуля.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Скорпионов

Звезды советуют провести этот день без шумных компаний и активной жизни. День подходит для восполнения естественных резервов организма.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Стрельцов

В первой половине дня не отступайте от намеченного плана. Делайте все так, как Вы себе запланировали раньше. Во второй половине дня вас ждет встреча с коллегами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Козерогов

В этот день старайтесь не встревать в споры, потому что испортите себе настроение на весь день. Вторая половина дня удачна для встреч с друзьями и шопинга.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Водолеев

День прекрасно подходит для коллективной работы. Чтобы увеличить эффективность проекта над которым вы работаете – соберите возле себя единомышленников.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 мая 2021 для Рыб

Сегодня Рыб ждет важная встреча. Вам стоит сконцентрироваться на решении важных задач. Вторая половина дня благоприятна для кардинальной смены имиджа и отдыха с любимым человеком.