Сегодняшний день стоит максимально посвятить своей семье. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 24 – 30 января 2022 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 января 2022 для Овнов

Овнов ждет новый этап в отношениях с любимой половинкой. Ваши чувства восстановятся и вы снова сможете уделять друг другу достаточно времени.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 января 2022 для Тельцов

День благоприятен для обретения новых навыков. Посвятите субботу обучению и постарайтесь сосредоточить свое внимание на важных текущих делах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 января 2022 для Близнецов

Этот день не стоит проводить наедине. Будьте рядом с родными и близкими, больше общайтесь и обсуждайте важные темы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 января 2022 для Раков

Ракам стоит в этот день выйти из своей зоны комфорта. Не бойтесь рискнуть и сделать что-то такое, что вам раньше не было свойственно.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 января 2022 для Львов

Если ваша душа стремится к переменам, то начните со своего гардероба. Отложите все немодные вещи и составьте список одежды, которую вам надо приобрести для нового стиля.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 января 2022 для Дев

Дев сегодня ждет радостная новость. Все мысли, которые не давали вам покоя всю неделю, наконец реализуются.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 января 2022 для Весов

Весов ждет успешный день. Вы будете себя хорошо чувствовать и сможете выполнить много запланированных задач.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 января 2022 для Скорпионов

Астрологи советуют этот день посвятить планированию. Вторая половина дня подходит для обмена энергией и общения с позитивными людьми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 января 2022 для Стрельцов

Стрельцов ждет романтический день. Не бойтесь пригласить на свидание человека, который вам нравится. Вот увидите, что это будет ваше лучшее решение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 января 2022 для Козерогов

Козерогов ждет легкий день. Вы сможете полностью переключиться с рабочих задач и отдохнуть. Суббота удачна для чтения книг и планирования будущего.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 января 2022 для Водолеев

Водолеям стоит посвятить сегодняшний день здоровью. Начните правильно питаться и заниматься спортом, чтобы в результате получить фигуру своей мечты.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 января 2022 для Риб

Суббота для Раков пройдет так, как они сами этого захотят. Если будете паниковать и переживать, то ничего хорошего не произойдет. Если же сможете отпустить ситуацию – все наладится.