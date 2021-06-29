Гороскоп на сегодня, 29 июня 2021 года, прогнозирует Скорпионам финансовую прибыль. Планы Львов могут оказаться под угрозой. Читайте гороскоп на 29 июня 2021 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Астрологи советуют в этот день все доводить до конца. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Овнов

В этот день усилится аура Овнов. Вы сможете легко достичь поставленных целей, возрастет ваше личное очарование. Замечательное сегодняшнее настроение поможет вам изменить нынешнее положение к лучшему.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Тельцов

В этот день Тельцам нужно быть осторожными с деньгами: следите за своим кошельком и кредитными карточками. Крупные покупки отложите на потом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Близнецов

После длительных выходных Близнецам будет трудно включиться в работу, вы буквально ко всему будете чувствовать апатию. Чтобы немного разрядиться, найдите себе на вечер занятие, которым раньше никогда не занимались.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Раков

Раки должны в этот день раскрутить колесо фортуны. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы заложить первые кирпичики в глобальные изменения, о которых вы задумываетесь уже не впервые.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Львов

Намеченные планы Львов могут оказаться под угрозой. После рабочего дня вы будете слишком уставшие от тех задач, которые выполнили, поэтому ни на что больше кроме отдыха не будете способны.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Дев

День потребует от вас усердия и стратегического подхода к решению важных задач. Время не лучшее для излишней самоуверенности и принципов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Весов

Весов ждет напряженный, но плодотворный день. Из-за вашей загруженности на работе с любимой половинкой могут возникнуть трудности.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Скорпионов

День порадует Скорпионов финансовой прибылью, впрочем тратить деньги сразу не стоит. Сегодняшняя экономия придаст вам уверенности уже совсем скоро.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Стрельцов

Астрологи не советуют Стрельцам откладывать задачи запланированные на сегодня. Постарайтесь найти время на все, чтобы потом не отставать.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Козерогов

Астрологи рекомендуют Козерогам посвятить время своему здоровью. Если чувствуете какие-то проблемы – запишитесь к врачу. В этот день хорошо посетить массаж, спа и другие расслабляющие процедуры.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Водолеев

Звезды предупреждают о возможных ссорах с близкими. Постарайтесь быть терпеливыми и не разжигать еще больший конфликт.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 июня 2021 для Рыб

Сегодня удачный день для наведения порядка в рабочих делах. Начните с того, что для вас является самым важным. Вечер посвятите встрече с друзьями, которых давно не видели.