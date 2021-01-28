Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года, советует Весам уделить себе больше времени. Рыб ожидает в этот день большой прилив вдохновения. Читайте гороскоп на 28 января 2021 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Гороскоп на 28 января 2021 для Овнов

Звезды обещают Овнам любовное переживание, которое подарит им вдохновение на долгий период. Наконец ваша личная жизнь улучшится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 января 2021 для Тельцов

Тельцам не стоит в этот день ворошить прошлое. Также сегодня не лучшее время для покупок и походов в людные места.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 января 2021 для Близнецов

Близнецам нужно в этот день серьезно задуматься над жизнью. Тем представителям знака, которые ищут жилье, стоит обратить внимание на сегодняшние варианты. По прогнозам астрологов, жилье которое вы найдете в четверг, вам лучше подойдет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 января 2021 для Раков

Раки сегодня будут пытаться найти пути из сложившейся ситуации. Если будете упрямыми и захотите отвоевать свое место под солнцем – можете ожидать победу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 января 2021 для Львов

У Львов сегодня возникнет желание побаловать себя обновками. Новая одежда или декор в доме поможет вам улучшить настроение.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 января 2021 для Дев

Девы в этот день захотят решить свои финансовые проблемы, поэтому обратятся за помощью к друзьям. Будьте максимально вежливыми и поинтересуйтесь, не наносите вы им в этом вопросе дискомфорт.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 января 2021 для Весов

Весам сегодня стоит уделить время себе. Забудьте хотя бы на один день о рабочих планах, а займитесь тем, что приносит вам больше всего удовольствия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 января 2021 для Скорпионов

Скорпионам не стоит хвастаться в этот день. Ваши дорогостоящие покупки никого не удивят. Вероятно, кто-то из ваших близких вам позавидует и будет плести против вас заговор.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 января 2021 для Стрельцов

Стрельцам нужно подумать о быте. Четверг – хорошее время для ремонта или генеральной уборки. Энергии у вас в этот день будет с избытком.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 января 2021 для Козерогов

Козероги могут открыть для себя в этот день новые помыслы и идеи. Вероятно, вы найдете для себя новое хобби.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 января 2021 для Водолеев

Водолеям стоит быть осмотрительными в этот день, ведь они могут столкнуться с проблемами. Не огорчайтесь, если окажется, что вы куда-то опоздали. Реагируйте на маленькие трудности спокойно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 января 2021 для Рыб

Рыб в этот день ожидает большой прилив вдохновения. Используйте его на близких сердцу замыслах. Дела, связанные с семьей, надо решать в первый день.