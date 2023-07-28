Гороскоп на 28 июля: какой будет пятница у всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 июля прогнозирует Тельцам отличное настроение, несмотря на трудности и вызовы. Львов ждет предложение для дополнительного заработка. Что еще несет пятница всем знакам – читайте дальше.

Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Овнов

Некоторые представители Овнов могли оскорбить близкого человека некоторое время назад. Сегодня удачный день, чтобы искупить свою вину.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Тельцов

28 июля Тельцы будут испытывать радость и будут исполнены энергии. Даже возникшие сегодня трудности и вызовы не испортят настроения.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Близнецов

Сегодня хороший день для посещения своих родственников. Это возможность не только пообщаться, но и получить ценный совет.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Раков

Ракам сегодня захочется больше отдыхать и забыть о работе. Но поддаваться лень нельзя – потом отложенные дела напомнятся как проблемы.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Львов

В Львов день сложится прекрасно, особенно в финансовом плане. Прозвучит интересное предложение для дополнительного заработка или же вы получите премию.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Дев

Перед Девами встанет немало сложных вопросов. На этот раз не стоит отмахиваться от советов близких или не очень-то людей – все они могут понадобиться.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Весов

Чтобы день был удачным, а все запланированное реализовалось, нужно соблюсти правила. Речь идет о четкой планировке дня, которая сделает вас более дисциплинированными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Скорпионов

Сегодня Скорпионам можно позволить себе завершить работу быстрее и отправиться на заслуженный отдых. Отвлекитесь от всех рабочих вопросов, чтобы накопить силы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Стрельцов

Проекты, которые вы начали недавно, могут начать приносить доход. Не упускайте возможность совершенствоваться для лучшего результата.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Козерогов

Сегодня у Козерогов удачный день для того, чтобы обсудить спорные вопросы с родными или любимым человеком. Это шанс для откровенного разговора и компромиссов во избежание ссор.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Водолеев

Астрологи советуют Водолеям уделить этот день очищению, как физическому, так и духовному. Диета и детокс должны касаться не только пищи, но и вредных и навязчивых мыслей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 июля 2023 для Рыб

У Рыб сегодня покажется плодотворный день. Астрологи дают интересный совет – не сторониться дискуссий и споров в решении вопросов.