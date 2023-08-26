Почему сегодня нельзя общаться с близкими: гороскоп на 26 августа

Гороскоп на 26 августа прогнозирует Близнецам удачный день для примирения. Овнов ждут изменения в личной жизни. У Стрельцов благоприятное время, чтобы поставить точку.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 26 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Овнов

Овнов могут ждать перемены в личной жизни. Есть шанс перейти на более серьезную стадию отношений – заручиться или решить завести детей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Тельцов

Тельцам нужно совершить работу над ошибками. Следует проанализировать свои последние действия и выявить, что и почему было сделано не так.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Близнецов

Если есть люди, с которыми вы находитесь в конфликте – сегодня удачное время примириться. Не стоит держать это бремя на сердце.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Раков

Сегодня лучше не заводить длинные разговоры с близкими. Есть риск, что выплывет древнее оскорбление, и вы попадете в конфликт.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Львов

Астрологи советуют Львам проявить инициативность и решительность. Только в этом случае вы сможете добиться успеха.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Дев

Девам нужно наконец снять розовые очки. Посмотрите на мир трезвыми глазами и многое станет для вас открытием.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Весов

Важно найти внутреннюю гармонию: здесь помогут йога и медитация. Не пренебречь собственным самочувствием – реагируйте на сигналы организма.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Скорпионов

Если вы решили восстановить связи с людьми, с которыми поссорились, то не стесняйтесь просить прощения. Но и не стоит до деталей разбирать вашу проблему.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Стрельцов

Это благоприятное время для того, чтобы разъяснить все беспокоящие ситуации. Сегодня – это день, когда пора поставить все точки над "i".

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Козерогов

Посмотрите на своего давнего знакомого под другим углом. Это позволит улучшить восприятие и возможно восстановить застывшие отношения.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Водолеев

Для гармоничных отношений с любимым человеком многое не нужно. Если вы проявите свою заботу, получите в ответ то же самое.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 августа 2023 для Рыб

Не рискуйте сделать доброе дело в надежде на признание или благодарность. Эта мотивация имеет плохие последствия. Лучше отказаться от благотворительности, чем делать ее для показа.