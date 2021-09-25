Гороскоп на 25 сентября 2021 для Овнов
Овнам советуют сосредоточить свое внимание на финансовом вопросе. Вы имеете все шансы получить дополнительный заработок.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Тельцов
День удачен для поездок и учебы. Не беритесь за дела, которые отнимут у вас много свободного времени.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Близнецов
День удачен для решения неспешных задач. Уделите время близким и проведите выходной день так, как давно хотели.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Раков
Если вы решите сегодня взяться за серьезное дело, попробуйте подойти к нему самостоятельно, без посторонней помощи.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Львов
Проявляйте в этот день максимум тактичности, а также держите свои слова и эмоции под контролем.
Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Дев
Все дела Девам будут даваться в этот день легко и быстро. Все задачи, которые вы поставите перед собой будут вам по силам.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Весов
В этот день Весы смогут решить денежные вопросы. Суббота подходит для генеральной уборки в доме.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Скорпионов
Чтобы избежать ошибок, астрологи советуют вам быть осторожными и рассудительными. Во второй половине любимая половинка приготовит вам романтический сюрприз.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Стрельцов
День благоприятен для отдыха. Отложите все недоделанные рабочие задачи и восстановите свои силы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Козерогов
Козерогам сегодня улыбнется успех. Вы можете впервые в жизни выиграть в конкурсе, получить премию от руководства или найти дополнительный заработок.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Водолеев
Водолеев ждут в субботу приятные новости. В первой половине дня вас будет ждать много домашних заданий, впрочем, во второй половине дня можете посвятить время отдыху.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 25 сентября 2021 для Рыб
Рыбы сегодня могут наблюдать за ухудшением здоровья. Полезными будут прогулки на свежем воздухе и незначительные физические упражнения.