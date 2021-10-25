Гороскоп на 25 октября 2021 для Овнов
В первый рабочий день Овнам потребуется мощный стимул для работы. Ваша голова будет забита большим количеством забот, но постарайтесь сосредоточиться на главном.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Тельцов
В этот день рассчитывайте не только на себя, но и на помощь ваших близких. Они помогут вам принять правильное решение.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Близнецов
Астрологи советуют Близнецам вспомнить о цели, к которой вы идете. Не проживайте день зря, пусть он проходит осознанно.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Раков
Ракам в этот день придется сделать важный жизненный выбор. Если вас ничего не держит там, где вы сейчас находитесь – двигайтесь дальше.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Львов
Львам не стоит сочетать в этот день личную и профессиональную жизнь. Уделите внимание только чему-то важному.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Дев
Девам сегодня придется учиться чему-то новому. Вероятно, руководство на некоторое время поручит вам выполнять их обязанности.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Весов
Весам придется забыть об усталости и начать действовать. Вас ждет много задач, которые придется решить до конца дня.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Скорпионов
Астрологи советуют Скорпионам доверять в этот день своей интуиции. За хорошо проделанную работу вы получите не только комплименты, но и небольшой подарок.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Стрельцов
Стрельцы сегодня будут находиться в отрицательном состоянии. Ваше настроение испортит ссора с близким человеком и проблемы на работе.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Козерогов
Понедельник для Козерогов – прекрасный день для генеральной уборки и мелкого ремонта. Сегодня можно выбрасывать из дома старые вещи, которые вы давно не используете.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Водолеев
Астрологи прогнозируют Водолеям сложный и насыщенный работой день. Вам придется несколько раз отлучаться, поэтому придется доделывать задание до вечера.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 25 октября 2021 для Рыб
Астрологи советуют Рыбам никого не обманывать в этот день, ведь через некоторое время ложь для вас вылезет боком.