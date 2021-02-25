Гороскоп на сегодня, 25 февраля 2021 года, прогнозирует Овнам легкий день. Раки могут прислушаться к своей интуиции. Читайте гороскоп на 25 февраля 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

Гороскоп на 25 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Овнов

У Овнов сегодня будет легкий день. Результат проделанных вами дел вас удовлетворит. Помните о близких людях и не забывайте позвонить дедушке и бабушке.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Тельцов

Тельцам стоит пересмотреть поставленные задачи на будущее. Подумайте, все ли запланированное действительно вам является нужным.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Близнецов

Близнецам стоит вспомнить давние увлечения. Игра на фортепиано или занятия любимым спортом могут зарядить вас энергией на длительное время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Раков

Астрологи советуют Ракам прислушиваться к своей интуиции. Она вас в этот день не подведет. Полезно запланировать в этот день небольшой отпуск на выходные, который поможет вам перезарядиться и получить новые эмоции.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Львов

Сегодня в первой половине дня Львам стоит решить все хозяйственно-бытовые вопросы, касающиеся вашего дома.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Дев

Сегодня на горизонте у Дев появятся дела и профессиональные хлопоты, которые потребуют вашего непосредственного участия. Вечером родителям стоит найти время для своих детей и уделить им максимум внимания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Весов

Важные встречи и переговоры стоит назначать в послеобеденное время. В этот период астрологи прогнозируют больше шансов успешных договоренностей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Скорпионов

Постарайтесь в своих делах заручиться поддержкой коллег и друзей. Если не сможете решить какой-то вопрос, не бойтесь просить о помощи у других.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Стрельцов

Утро Стрельцов в этот день будет неожиданно полезным и радостным. Вы узнаете положительные новости, которые будут касаться ваших личных дел. Полученная информация позволит провести весь день в хорошем настроении.

Козерог (22 грудня – 20 января)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Козерогов

Астрологи советуют Козерогам воздержаться от риска и экспериментов в рабочей сфере. Мудрые решения помогут вам наладить отношения с теми, с кем вы раньше находились в ссоре.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Водолеев

Сегодня Водолеи смогут быстро и легко повысить свой материальный уровень жизни. Стратегический план действий на работе поможет вам вырваться вперед.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 февраля 2021 для Рыб

Рыбам в этот день стоит быть сдержаннее в высказываниях, ведь можно довольно легко поссориться с руководством. Сохраняйте правильную дистанцию в общении.