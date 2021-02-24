Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2021 года, прогнозирует Девам приятный день. Ракам стоит слушать только себя. Читайте гороскоп на 24 февраля 2021 для всех знаков зодиака далее в материале.

Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Овнов

Благодаря своему обаянию Овны смогут завоевать симпатию у окружающих, особенно у противоположного пола. В первой половине дня астрологи советуют совершить все важные звонки.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Тельцов

Тельцам надо просчитать каждую мелочь, за которую они возьмутся в этот день. Вечером проведите время за чтением книги или просмотром интересного фильма.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Близнецов

Сегодня отличный день, чтобы завести домашнего любимца. Если вы давно хотели, но никак не решались, то сегодняшний день идеально подходит для поисков котенка или щенка.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Раков

Ракам не стоит в этот день идти на поводке у других. Если вы планировали провести день дома за просмотром познавательных видеороликов и за планированием нового месяца, то не бойтесь вежливо отказать друзьям в прогулке.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Львов

Львам нужно в этот день обратить внимание на проблемы родителей. Вероятно, они вам не все договаривают. Поинтересуйтесь их делами и попробуйте им максимально помочь в вопросах, с которыми они самостоятельно не справляются.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Дев

Дев ждет приятный день. Между коллегами будет царить гармония, в личной жизни все будет прекрасно, а на работе вас похвалит руководство за вашу работоспособность и новые креативные идеи.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Весов

Весам не мешало бы найти хорошего психолога и рассказать ему о наболевших вопросах. Не стесняйтесь поделиться тем, что накипело у вас в душе, со специалистом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Скорпионов

Скорпионы в этот день будут полны идей и новаторских предложений. Впрочем, астрологи пока предостерегают от поездок за границу. Отложите эту идею хотя бы на неделю.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Стрельцов

Первая половина дня для Стрельцов обещает плодотворное и насыщенное время. Вечером ваши силы немного погаснут, вы будете чувствовать усталость и вялость. Не заставляйте себя что-то делать, лучше отдохните и погрузитесь в дела, которые приносят вам удовольствие.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Козерогов

Сегодня у вас между коллегами возникнет перепалка, а за свои слова вам будет очень стыдно. Попробуйте все уладить до конца дня, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Водолеев

Водолеев в этот день ждет бурная симпатия со стороны поклонников. Если вы внимательно присмотритесь к некоторым из них, то есть шанс создать серьезные и искренние отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 февраля 2021 для Рыб

Рыбам в этот день разрешается делать все, что им захочется, но в пределах разумного. В любовной и рабочей сфере предполагается полная гармония.