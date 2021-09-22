Гороскоп на 22 сентября 2021 для Овнов
Овнов ждут перемены во многих сферах. Астрологи отмечают, что у вас начинается счастливый период в жизни.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Тельцов
Тельцы имеют шанс в этот день продемонстрировать свою харизму. Не бойтесь выразить свои мысли и расставить приоритеты.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Близнецов
Близнецов ждет спокойный и легкий день. Вы с утра будете находиться в хорошем настроении, сможете выполнить много дел и запланировать важные задачи.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Раков
Астрологи советуют Ракам избегать конфликтных ситуаций, поскольку любой спор может перерасти в серьезные обиды.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Львов
Проявите сегодня упрямство во всех делах, за которые будете браться. Доводите начатое до конца и не оставайтесь на пол пути.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Дев
Сегодня Девы могут решить любые задачи, если сильно захотят и приложат максимум усилий. Избегайте в этот день людных мест, ведь можете подхватить сезонный вирус.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Весов
В жизни Весов произойдет ситуация, когда вы увидите другую сторону своих друзей. Астрологи советуют не проучивать никого, а просто принять то, что произошло, как ценный урок.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Скорпионов
Скорпионам советуют в этот день освободиться от всего, что вас беспокоит. Произнесите трудные психологические моменты с родными и не жалейте избавиться от вещей, которые не несут вам никакой пользы.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Стрельцов
День удачный для домашних дел. Спросите родных, чем им надо помочь и используйте свое свободное время с пользой.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Козерогов
Не верьте в этот день чужим обещаниям, поскольку можете серьезно пострадать. Полагайтесь только на собственные силы и не ждите от кого-то помощи.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Водолеев
День для Водолеев пройдет в решении дел, к которым может добавиться рабочая поездка. Астрологи советуют прислушиваться сегодня к мудрым советам, которые вам могут дать даже чужие люди.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 сентября 2021 для Рыб
Рыбам сегодня надо решить финансовые вопросы. В последнее время вы слишком много тратите, попробуйте унять свой пыл по покупке вещей, которые не являются для вас необходимыми.