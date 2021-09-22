Астрологи советуют не вступать в этот день в конфликтные ситуации. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Овнов

Овнов ждут перемены во многих сферах. Астрологи отмечают, что у вас начинается счастливый период в жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Тельцов

Тельцы имеют шанс в этот день продемонстрировать свою харизму. Не бойтесь выразить свои мысли и расставить приоритеты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Близнецов

Близнецов ждет спокойный и легкий день. Вы с утра будете находиться в хорошем настроении, сможете выполнить много дел и запланировать важные задачи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Раков

Астрологи советуют Ракам избегать конфликтных ситуаций, поскольку любой спор может перерасти в серьезные обиды.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Львов

Проявите сегодня упрямство во всех делах, за которые будете браться. Доводите начатое до конца и не оставайтесь на пол пути.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Дев

Сегодня Девы могут решить любые задачи, если сильно захотят и приложат максимум усилий. Избегайте в этот день людных мест, ведь можете подхватить сезонный вирус.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Весов

В жизни Весов произойдет ситуация, когда вы увидите другую сторону своих друзей. Астрологи советуют не проучивать никого, а просто принять то, что произошло, как ценный урок.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Скорпионов

Скорпионам советуют в этот день освободиться от всего, что вас беспокоит. Произнесите трудные психологические моменты с родными и не жалейте избавиться от вещей, которые не несут вам никакой пользы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Стрельцов

День удачный для домашних дел. Спросите родных, чем им надо помочь и используйте свое свободное время с пользой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Козерогов

Не верьте в этот день чужим обещаниям, поскольку можете серьезно пострадать. Полагайтесь только на собственные силы и не ждите от кого-то помощи.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Водолеев

День для Водолеев пройдет в решении дел, к которым может добавиться рабочая поездка. Астрологи советуют прислушиваться сегодня к мудрым советам, которые вам могут дать даже чужие люди.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 сентября 2021 для Рыб

Рыбам сегодня надо решить финансовые вопросы. В последнее время вы слишком много тратите, попробуйте унять свой пыл по покупке вещей, которые не являются для вас необходимыми.