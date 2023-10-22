Важное решение и попытка обмана: гороскоп на 22 октября

Гороскоп на 22 октября прогнозирует Ракам развилку перед важным решением. Стрельцам лучше отказаться от лжи. Что ждет других знаков зодиака – дальше.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Овнов

Сегодня воскресенье, поэтому Овнам можно расслабиться и проживать этот день в свое удовольствие. Не нагружайте себя излишними делами.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Тельцов

Тельцы могут сегодня ощутить незначительную неуверенность. Лучше отгоните ее как можно дальше, чтобы она не мешала вашим планам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Близнецов

Близнецы сегодня ощутят тепло и заботу со стороны второй половинки. Если вы одиноки, то в этот день есть возможность познакомиться с новым человеком.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Раков

Ракам нужно будет принять важное решение. Но не стоит прибегать к излишней серьезности, день пройдет просто. Можно положиться на интуицию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Львов

На Львов сегодня свалятся многие дела, которые нельзя откладывать на завтра. Поэтому придется многое поработать, а отдохнуть вечером.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Дев

Этот день будет очень активен для Дев. Чтобы все успеть, нужно все спланировать.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Весов

Весам сегодня придется слушать жалобы других людей на жизнь. Но не стоит отказывать в поддержке, ведь когда-нибудь помощь может понадобиться и вам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Скорпионов

Астрологи советуют Скорпионам быть более целеустремленными. Нужно проявить свой профессионализм и брать на себя ответственность.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Стрельцов

Стрельцам лучше отказаться от нелепых попыток кого-нибудь обмануть. Правда, все равно выплывет на поверхность, а ложь лишь приведет к скандалам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Козерогов

Уделите время тем делам, которые доставляют вам удовольствие. Это поможет расслабиться и вдохновиться на следующие дела.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Водолеев

Возможно, Водолеям стоит попробовать себя в какой-нибудь другой сфере. Особенно если сейчас у вас не состоит с работой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 октября 2023 для Рыб

Это хороший день, чтобы составить план на следующую неделю. Также астрологи рекомендуют приготовиться к вызовам в отношениях.