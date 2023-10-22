Важное решение и попытка обмана: гороскоп на 22 октября
Гороскоп на 22 октября прогнозирует Ракам развилку перед важным решением. Стрельцам лучше отказаться от лжи. Что ждет других знаков зодиака – дальше.
Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Овнов
Сегодня воскресенье, поэтому Овнам можно расслабиться и проживать этот день в свое удовольствие. Не нагружайте себя излишними делами.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Тельцов
Тельцы могут сегодня ощутить незначительную неуверенность. Лучше отгоните ее как можно дальше, чтобы она не мешала вашим планам.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Близнецов
Близнецы сегодня ощутят тепло и заботу со стороны второй половинки. Если вы одиноки, то в этот день есть возможность познакомиться с новым человеком.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Раков
Ракам нужно будет принять важное решение. Но не стоит прибегать к излишней серьезности, день пройдет просто. Можно положиться на интуицию.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Львов
На Львов сегодня свалятся многие дела, которые нельзя откладывать на завтра. Поэтому придется многое поработать, а отдохнуть вечером.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Дев
Этот день будет очень активен для Дев. Чтобы все успеть, нужно все спланировать.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Весов
Весам сегодня придется слушать жалобы других людей на жизнь. Но не стоит отказывать в поддержке, ведь когда-нибудь помощь может понадобиться и вам.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Скорпионов
Астрологи советуют Скорпионам быть более целеустремленными. Нужно проявить свой профессионализм и брать на себя ответственность.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Стрельцов
Стрельцам лучше отказаться от нелепых попыток кого-нибудь обмануть. Правда, все равно выплывет на поверхность, а ложь лишь приведет к скандалам.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Козерогов
Уделите время тем делам, которые доставляют вам удовольствие. Это поможет расслабиться и вдохновиться на следующие дела.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Водолеев
Возможно, Водолеям стоит попробовать себя в какой-нибудь другой сфере. Особенно если сейчас у вас не состоит с работой.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 октября 2023 для Рыб
Это хороший день, чтобы составить план на следующую неделю. Также астрологи рекомендуют приготовиться к вызовам в отношениях.