Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Овнов

У Овнов будет немного неприятная ситуация в семье. Как бы вам сильно не хотелось все быстро уладить, действуйте осторожно, чтобы не сделать еще хуже.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Тельцов

Не спешите разрывать отношения со своим партнером. Время серьезных перемен еще не пришло. Сегодня лучше начать день с утренней пробежки.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Близнецов

Все ваши проблемы решатся и отойдут на второй план, а спокойствие и любовь снова вернуться в вашу жизнь. Если сейчас что-то не так, как вы планировали – не переживайте. Через некоторое время все непременно наладится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Раков

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Львов

Астрологи рекомендуют посвятить больше времени близким людям, особенно это касается тех, у кого есть дети. Благоприятное время для общения в семейном кругу.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Дев

День выдастся сложным и богатым на события – как приятные, так и проблемные. Справиться с вызовами поможет интуиция и трезвое мышление.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Весов

Для Весов сегодня будут полезными физические нагрузки. Сейчас благоприятное время для начала новых тренировок.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Скорпионов

Скорпионы могут браться за любую работу, учебу или задачи. День будет благоприятным абсолютно для всех сфер деятельности.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Стрельцов

Сегодня у Стрельцов могут возникнуть проблемы с позвоночником. Полезными будут специальные упражнения, чтобы избежать боли и обычные упражнения на растяжку.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Козерогов

Козерогам сегодня лучше меньше говорить, а больше делать. Старайтесь избегать сплетен. Полезно заняться решением важных проблем.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Водолеев

Сегодня возможны незначительные потери, которые в будущем принесут пользу. Больших скоплений людей старайтесь избегать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 мая 2021 для Рыб

Лень и невнимательность Рыб сегодня могут свести на нет все старания. Постарайтесь не опускать руки и доделывать дела до конца.