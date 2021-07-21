Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Овнов
Сегодня Овнам не стоит строить дальновидных планов. Вы себя будете не очень комфортно чувствовать, поэтому оставайтесь дома.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Тельцов
Среда удачна для путешествий и длительных поездок. В этот день хорошо запланировать встречу с родственниками, которых вы давно не видели. Ближе к вечеру вероятно улучшение финансового положения.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Близнецов
Близнецы весь день будут чувствовать уравновешенность и спокойствие. Ваша коммуникабельность может располагать к себе в окружающих.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Львов
Львам надо в этот день сосредоточить особое внимание на реализации поставленных задач. Чтобы все, что вы себе задумали как можно быстрее осуществилось – составьте четкий план и придерживайтесь его.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Дев
День благоприятен для семейных и душевных встреч. Откажитесь от шумных вечеринок, посвятив время людям, которые приносят вам положительные эмоции.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Весов
Весы в этот день могут разобрать все дела, которые накопились за последнее время. Их у вас слишком много, так что начните с самых главных.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Скорпионов
Скорпионов ожидает чудесный день. С утра вам удастся выполнить большое количество домашних дел, на работе все будет протекать отлично, а в личной жизни вас ждут сюрпризы.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Стрельцов
В этот день на вас может навалиться немалая куча дел – относитесь к ним без спешки и тщательно работайте на результат.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Козерогов
В этот день стоит быть осторожным со своим здоровьем – избегайте подозрительных, тяжелых продуктов и самолечения.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Водолеев
Вам сегодня будет присуща незаурядная разговорчивость. Можете воспользоваться этим в работе – вероятно, удастся с легкостью провести важный разговор, которого вы избегали.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 21 июля 2021 для Рыб
Рыбам сегодня может удаться сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий изрядно придаст вам положительной энергии.