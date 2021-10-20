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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Овнов

Овнам надо обязательно приступить к планированию своего бюджета, ведь совсем скоро можете остаться ни с чем.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Тельцов

Тельцы сегодня почувствуют угрызения совести из-за прошлых ошибок. Не тратьте зря время, ведь исправить обратно ничего не удастся.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Близнецов

Сегодня Близнецы будут очень много работать, поэтому после работы выделите время на отдых. Вам обязательно надо восстановить энергию.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Раков

Рассчитайтесь в этот день со всеми своими долгами и решите давние проблемы. Сегодня также стоит пойти на примирение с родным вам человеком.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Львов

Львов сегодня ждет приятная новость. Вероятно, вас порадуют каким-то подарком или же руководство предложит вам вести интересный проект, о котором вы мечтали.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Дев

Будьте внимательны к малейшим мелочам, которые происходят вокруг вас. В дальнейшем они сыграют решающую роль.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Весов

Не отказывайтесь от дополнительных рабочих задач. Они повысят вашу значимость на работе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Скорпионов

Если сегодня вы почувствуете легкое недомогание – сразу идите к врачу. Самолечение приведет к плохим последствиям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Стрельцов

Стрельцов ждет монотонный и скучный день. Вы будете находиться в плохом настроении и никак не сможете себя настроить на позитивный лад.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Козерогов

Не вешайте нос и принимайтесь за свое счастье. Помните, что все в ваших руках. Не упускайте возможностей и двигайтесь к своим целям.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Водолеев

Водолеям в этот день повезло во многих жизненных сферах. Не игнорируйте собственные желания и делайте то, что вам сегодня захочется.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 октября 2021 для Рыб

Рыб ждет хороший и оптимистичный день. Вероятны успехи на работе и в других жизненных сферах.