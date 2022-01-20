День не подходит для начала новых дел, лучше завершить ранее начатые задачи. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 17 – 23 января 2022 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 января 2022 для Овнов

День для Овнов будет ленивым и непродуктивным. Сил и вдохновения вы наберетесь уже ближе к вечеру.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 января 2022 для Тельцов

Тельцы сегодняшний день проведут вместе со своими родными. День удачен для телефонных разговоров и планирования выходных.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 января 2022 для Близнецов

Здоровье Близнецам сегодня может подавать плохие сигналы. В определенный момент вы почувствуете недомогание и апатию ко всему. Попробуйте найти первопричину своего состояния, чтобы понять, как избежать неприятных ощущений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 января 2022 для Раков

Ракам сегодня надо обязательно уделить время себе. Начало недели у вас было довольно загруженным, поэтому после работы занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 января 2022 для Львов

Энергия Львов в этот день будет бить ключом. Во второй половине дня вас порадуют финансовые поступления. Уже к концу дня вы сможете реализовать все свои планы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 января 2022 для Дев

Девам стоит в этот день быть очень усердными на работе. Руководство оценит ваши старания и порадует приятными бонусами.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 января 2022 для Весов

Весы сегодня получат определенную пользу от пребывания в одиночестве. Время проведенное в покое позволит вам сконцентрировать свои мысли на самом важном.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 января 2022 для Скорпионов

Скорпионов сегодня ждет переменчивое настроение. Астрологи советуют работать не в полную силу, а немного уделять время на отдых.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 января 2022 для Стрельцов

Стрельцы сегодня весь день будут очень напряженными. Физические нагрузки снимут с вас тревожные мысли очень быстро.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 января 2022 для Козерогов

Козерогам надо серьезно задуматься над тем, каким вы видите свою жизнь в этом году. Перестаньте постоянно планировать, а начните что-то делать прямо сейчас!

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 января 2022 для Водолеев

День идеально подходит для того, чтобы вы решили все неотложные дела. К вечеру вы будете изрядно измотанными, впрочем, родные преподнесут вам сюрприз.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 января 2022 для Рыб

Рыб ждет благоприятный день. На работе вы можете проявить свои профессиональные способности, а дома стать настоящим хозяином.