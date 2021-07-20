Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Овнов
Сегодня Овнам нужно сбалансировать свое эмоциональное состояние погрузившись в духовные ценности. Напоминайте себе регулярно в этот день о своем месте в этом мире.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Тельцов
Вторник для Тельцов пройдет легко. Делитесь своей энергией с людьми, которые могут в ней нуждаться. Ваши ободряющие слова могут стать для кого-то лекарством.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Близнецов
Отпустите в этот день контроль над всем, что происходит вокруг вас. Уделите время процессу, над которым долго работаете и позвольте всему встать на свои места.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Львов
Львам надо отважиться на отчаянный шаг в этот день. Сделайте выбор, который сможет кардинально изменить вашу жизнь.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Дев
Не убегайте от проблем, а решайте их. Вы очень часто пытаетесь найти легкий путь и уклониться от ответственности – это неправильно.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Весов
Хороший день для планирования бюджета, работы с финансовыми документами, получения новых навыков. Избегайте споров в общении с окружающими людьми.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Скорпионов
Уделите внимание себе и своей внешности. Хороший день для принятия важных решений и построения долгосрочных планов. Вероятны незапланированные затраты на ремонт техники.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Стрельцов
Отличный день для завершения ранее начатых дел, общения с влиятельными людьми. Воздержитесь от споров в общении с деловыми партнерами.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Козерогов
Уделите внимание сфере финансовой деятельности. Также в этот день у Козерогов есть прекрасная возможность для рассмотрения возможностей увеличения капитала.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Водолеев
Во второй половине дня, вы будете более энергичными и выносливыми, чем обычно. Позвольте себе сполна насладиться моментами влюбленности и радости.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 июля 2021 для Рыб
Вторник для Рыб покажется довольно однообразным. Чтобы хоть немного себя развлечь, можете выехать необычным маршрутом, встретиться с давними друзьями, найти необычное хобби, посетить популярные тренинги.