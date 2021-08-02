Гороскоп на 2 августа 2021 для Овнов
Астрологи советуют Овнам быть осторожными. Не исключено, что вас ждет разочарование от близкого друга. Постарайтесь окружить себя людьми, которым Вы доверяете.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Тельцов
У Тельцов день пройдет без неприятностей, однако не стоит планировать в этот день каких-то серьезных и важных дел.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Близнецов
Близнецам надо наверстать упущенное и приступить к делам, которые они не успели выполнить на предыдущей неделе. Звезды рекомендуют вечер провести в уютной атмосфере.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Раков
Запланируйте в этот день важные встречи, переговоры и подписание документов. Все у вас в этот день будет получаться хорошо. Вечер может порадовать приятными сюрпризами.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Львов
Постарайтесь в этот день не вкладывать деньги в сомнительные дела. От курсов, которые предлагают вам "золотые горы" рекомендовано отказаться.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Дев
Успех Девам будет сопутствовать во всех делах. Вы будете полны сил и энтузиазма выполнять намеченные задачи. Вечернее время удачное для планирования будущего и постановки целей.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Весов
Сегодня занимайтесь тем, что удается вам без особых усилий. Будьте осторожны в своих действиях и словах.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Скорпионов
Из-за неприятностей на работе Скорпионов может беспокоить эмоциональный дискомфорт. День изменит необычное знакомство с человеком, который впоследствии поможет вам осуществить вашу давнюю мечту.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Стрельцов
День удачен для начала новых дел. Сегодня вы будете полны энергии и сможете реально оценить свои возможности. В отношениях с любимой половинкой вас ждут приятные эмоции.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Козерогов
Сегодня Козерогам могут поступить интересные предложения, которые откроют новые горизонты и помогут проявиться вашим талантам. День удачен для новых увлечений и знакомств.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Водолеев
Астрологи советуют Водолеям забыть обо всех хитростях и стратегиях. Ведите себя искренне с людьми, если не хотите оказаться в неприятной ситуации.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 августа 2021 для Рыб
Рыбы должны объективно оценивать ситуации, связанные с работой и бытом. Найдите в себе мудрость, чтобы не ссориться с людьми по пустякам.