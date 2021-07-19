Гороскоп на 19 июля 2021 для Овнов
День для Овнов выдастся отрицательным. Сегодня лучшим решением будет отложить дела и задачи, требующие придирчивого подхода.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Тельцов
Сегодня ваша интуиция подскажет вам, как надо правильно поступать в той или иной ситуации. Астрологи лишь советуют воздержаться в понедельник от больших финансовых затрат.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Близнецов
День удачен для того, чтобы очистить свою жизнь от беспорядка в доме и на рабочем столе. Будьте открытыми к перспективам, которые вам подарит судьба.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Раков
Сегодня звезды подарят вам хорошую возможность продвинуться по карьерной лестнице. Не стесняйтесь высказывать свои идеи.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Львов
Будьте сегодня осторожными в общении с окружающими людьми. Будьте внимательны ко всему, что касается документов и ценных бумаг.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Дев
Девы имеют шанс сделать шаг навстречу кардинальным переменам в своей жизни. Вероятно, вас ждет сюрприз от дальнего родственника. Вечер понедельника проведите рядом с родными вам людьми.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Весов
Весы в этот день могут столкнуться с неожиданными недоразумениями и разногласиями в кругу коллег и партнеров. Не исключены неприятные новости, которые будут касаться ваших друзей.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Скорпионов
Скорпионам звезды предсказывают достаточно сложный и противоречивый день. Неблагоприятное стечение обстоятельств потребует от вас максимальной самоотдачи.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Стрельцов
Не стоит переоценивать свои возможности, ведь рано или поздно вы можете потерпеть фиаско. Излишняя самоуверенность – ваша главная проблема.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Козерогов
Будьте в этот день щедрыми и доброжелательными. День хорош для активного отдыха, но лишних трат стоит избегать.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Водолеев
Не сомневайтесь в этот день в собственных силах. Не стесняйтесь проявить свои организаторские и лидерские качества.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 19 июля 2021 для Рыб
В этот день не исключены конфликты на работе. Не вступайте в острые споры, которые не принесут ничего хорошего.