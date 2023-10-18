Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Овнов

Астрологи советуют Овнам сегодня отдохнуть. Вы действительно много работаете в последнее время, поэтому этот день можно уделить близким или только себе.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Тельцов

Тельцы сегодня могут ощущать неуверенность. Но нельзя настолько не доверять себе, ведь именно вы – кузнец своего счастья.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Близнецов

У Близнецов сегодняшний день способствует серьезным разговорам. Они могут касаться и вашей карьеры, и личной жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Раков

День принесет новые возможности для Раков. Звезды прочат новую должность и шанс высшей зарплаты.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Львов

У Львов сегодня будет максимально удачная сделка купли или продажи. Либо вам удастся приобрести что-то замечательное за бесценок, либо продать свою вещь за большие деньги.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Дев

Астрологи советуют сегодня Девам заняться спортом. Но нужно быть осторожным, потому что есть риск травмироваться.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Весов

Весов сегодня могут преследовать негативные мнения. Но их перекроют положительные события, которых в этот день будет больше.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Скорпионов

Скорпионы сегодня весь день проведут в работе. Вам нужно будет собраться, чтобы решить срочные задания. Есть шансы со всем совладать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Стрельцов

У Стрельцов сегодня будет удачный день с финансовой стороны. Их может ждать ценный подарок или возврат большого долга.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Козерогов

Козерогам сегодня захочется бросить все и отправиться в путешествие. Вас действительно можно последовать этому иску сердца. Можно даже испытать экстремальный вид отдыха.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Водолеев

Водолеям можно ожидать успеха в нескольких жизненных сферах. Но для этого нужно поверить в свои силы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 октября 2023 для Рыб

Для Рыб сегодня подходящий день, чтобы наладить деловые связи. Кроме них можно наладить и романтические связи и найти нового партнера.