Гороскоп на 17 июля 2021 для Овнов
Ваши друзья начинают пользоваться вашей добротой. Не позволяйте никому садиться себе на шею. День удачен для начала ремонта, а вот покупать технику в этот день астрологи не советуют.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Тельцов
День для Тельцов будет спокойным, но ближе к обеду вы почувствуете усталость от большого количества дел. Вечер посвятите тому, что заряжает вас энергией.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Близнецов
Не переживайте, если ваши предыдущие планы оказались невыполнимыми, поскольку это не повод начать новые. Просто в дальнейшем будьте осторожны и учтите все ошибки.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Раков
Сегодня сосредоточьтесь на домашних делах. Они у вас не займут много времени, но их надо решить до конца недели.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Львов
В этот день откажитесь от слова "завтра". Не откладывайте то, что можно сделать сегодня. Отбросьте свою лень и пассивность, и начните действовать.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Дев
С утра Девам не будет давать покоя навязчивая идея. Вы будете обдумывать ее целый день, поэтому желательно до конца дня начать ее хоть немного реализовывать.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Весов
Весы в этот день будут всем недовольны. Повседневные задачи будут даваться вам с трудом. Не пытайтесь завести конфликт с родными, ведь незаслуженно сможете их обидеть.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Скорпионов
Скорпионам рекомендуется взяться за планирование недели или хотя бы ближайших дней. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Стрельцов
Стрельцам сейчас важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Козерогов
День удачно пройдет, если попробовать взяться дорабатывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Водолеев
Избегайте сегодня волнений – основной совет астрологов. Если вам кажется, что судьба испытывает вас на прочность – поверьте, это совсем не так.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 июля 2021 для Рыб
На Рыб в этот день ждет грандиозный шопинг. То, что вы давно не решались приобрести – теперь станет вашим. И пусть придется потратиться, но удовольствие от покупки останется с вами надолго.